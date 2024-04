SYNERGIE : Synergie double de taille en Australie avec l'acquisition de IPA Personnel Services

8 avril 2024, 17h45

SYNERGIE DOUBLE DE TAILLE EN AUSTRALIE AVEC L’ACQUISITION DE IPA PERSONNEL SERVICES

Le groupe SYNERGIE a signé un accord pour réaliser l'acquisition d'IPA Personnel Services.

Fondée en 1984, IPA est un expert du recrutement, de la délégation de personnel et des solutions RH. Partenaire reconnu au service des entreprises et des candidats en Australie, la société bénéficie d’un important portefeuille de clients stratégiques et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 95 millions de dollars australiens en 2023, avec un réseau de 12 agences, principalement dans les régions de l'Est de l'Australie.

Synergie est déjà présent en Australie depuis 2012 à travers sa filiale Synaco qui a développé avec succès un réseau national d'agences pour servir ses clients dans l’ensemble du territoire Australien.

La combinaison des deux réseaux renforcera les positions existantes de SYNERGIE avec de nouveaux sites couvrant les principales villes d'Australie et bénéficiera d'un portefeuille de clients parfaitement complémentaires, ce qui permettra à SYNERGIE d'accéder à des marchés tels que les administrations locales et fédérales, les énergies renouvelables et les infrastructures de distribution d’eau.

Avec cette acquisition, SYNERGIE démontre sa volonté d'accélérer son développement en Australie, en y devenant l'un des leaders du marché. Le groupe génèrera un chiffre d'affaires annuel proforma estimé à 190 millions de dollars australiens sur l’année 2023. Cette opération renforce la capacité du groupe à accompagner ses clients dans leur développement international en leur permettant de bénéficier de l'expertise et des services de l’ensemble de son offre globale de solutions RH dans les 17 pays où le groupe est présent.

