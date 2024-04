Construction du projet solaire Paddock au Royaume-Uni

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, lance la construction d'une centrale photovoltaïque de 49,9 mégawatts dans le sud-est du pays

Le projet couvrira la consommation annuelle d'électricité de plus de 14 385 foyers britanniques moyens et permettra d'éviter l'émission de plus de 35 681 tonnes de CO 2 par an.

L'électricité sera vendue dans le cadre de contrats de vente à long terme à des entreprises (Corporate PPA) qui consommeront l'électricité produite. La centrale commencera à produire au cours du second semestre 2025.

« Voltalia dispose d'un portefeuille de sept installations solaires et de stockage en exploitation ou en construction au Royaume-Uni, d'une capacité totale de 260 mégawatts. Notre pipeline de projets futurs alimentera la croissance dans le pays, ainsi que les activités de service pour les clients tiers », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1ème trimestre 2024, 24 avril 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,9 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,6 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

