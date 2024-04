Les Vêtements de Sport Gildan annonce une mise à jour pour les investisseurs le 15 avril 2024

MONTRÉAL, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou « la Société ») annonce aujourd'hui que son président et chef de la direction, Vince Tyra, fournira une mise à jour aux investisseurs lors d'une prochaine webdiffusion le 15 avril 2024, marquant ainsi ses 90 premiers jours chez Gildan. Vince a été nommé président et chef de la direction le 11 décembre 2023 et est entré en fonction le 15 janvier 2024.



Informations sur la conférence téléphonique et la webdiffusion

L'événement aura lieu le 15 avril 2024 à 16 h 45 HE. La conférence téléphonique est accessible en composant le (800) 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le (646) 307-1963 (international) et en entrant le code d'accès 3097304#. Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique et de la présentation , ainsi qu'une rediffusion, seront disponibles au lien suivant : Mise à jour pour les investisseurs de Gildan. Une rediffusion de l'appel sera disponible pendant 7 jours à partir de 22 h HE en composant le (800) 770-2030 (Canada et États-Unis) ou le (609) 800-9909 (international) et en saisissant le même code d'accès.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com/fr.