ASICS 全球研究发现，青少年时期经常锻炼与成年后心理健康有关联

ASICS 针对全球 26000 人做了一项研究，发现运动和心理之间有关系，并揭示了青少年时期体育锻炼与成年后的心理健康有直接关联

青少年时期每多锻炼一年，成年后的心理状况得分就会高一些，15 到 17 岁是运动的最关键年龄

然而，年轻一代停止体育锻炼的年龄正在提前，人数也在增加，可能会影响现在和未来的心理健康



伦敦, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICS 今日宣布了第二次全球心理状况研究的结果，确认了体育锻炼和心理健康之间存在正向关联，发现青少年时期的体育锻炼与成年后的心理健康有关。

对 22个国家的超过 26000 名受访者的一项研究发现，参加体育锻炼越多，心理状况得分就越高1。 从全球来看，经常锻炼的受访者2 心理状况平均得分为 67 分（满分 100），而不勤于锻炼3 的人平均得分较低，仅为 54 分（满分 100）。

此外，该研究还发现青少年时期参加体育锻炼直接影响人生后续阶段的心理状况。 在整个青少年时期参加体育锻炼的受访者报告显示，越勤于锻炼，成年后的心理状况得分越高。 这些发现表明，在青少年时期坚持锻炼对成年后养成良好的锻炼习惯至关重要，并对成年后的心理健康有积极影响。

事实上，该研究发现 15 到 17 岁是坚持运动的最关键年龄段，停止锻炼会对未来的心理状况产生重大影响。 研究发现，相比 15 到 17 岁时不参加体育锻炼的人，在这个年龄段经常锻炼的人在人生之后阶段更有可能坚持锻炼，成年后的心理状况得分更高（64 分相比 61 分）。

相比之下，在15岁前停止锻炼的人成年后锻炼程度和心理状况得分均最低。 其中 30% 的人成年后仍不锻炼，相比能在整个青少年时期锻炼的人，前者的注意力低 11%，自信心低 10%，心理素质低 10%。

事实上，青少年时期每多坚持锻炼一年，成年后的心理状况得分就高一些。 15 岁前停止锻炼的人平均心理状况得分比全球平均水平低 15%，而 16 到 17 岁时和 22 岁前锻炼程度下降的人平均得分分别低 13% 和 6%。

令人担忧的是，该研究还发现在体育锻炼方面存在代际差异，年轻一代越来越不爱锻炼。 在“沉默世代”（78 岁及以上）中，57% 的人表示儿童时期每天锻炼，而Z世代（18 到 27 岁）中，这一比例仅为 19%，显示出年轻一代相比长辈停止锻炼的年龄更早、停止锻炼的人数更多这一令人担忧的趋势。

从全球来看，Z 世代成员心理状况得分最低，平均为 62/100，相比之下，婴儿潮一代的平均得分为 68 分（满分 100 分），沉默世代的平均得分为 70 分（满分 100 分）。

伦敦国王学院的体育锻炼和心理健康课题带头研究人员 Brendon Stubbs 教授表示：“年轻受访者在这样一个关键年龄锻炼程度下降，尤其是研究发现停止锻炼与成年后心理健康较差有关，看到这一趋势令人担忧。”

全世界的 Z 世代心理状况得分最低（62 分），相比之下，沉默世代得分为 70 分，所以这可能会对未来全世界的心理健康状况产生巨大影响。”

ASICS 管理执行官 Tomoko Koda 表示：“ASICS 的成立宗旨是相信体育锻炼不仅有益于身体，也有益于心灵。 这就是我们被称为 ASICS 的原因：“Anima Sana in Corpore Sano”，意为“健康的身体中蕴含着健康的心灵”。 我们第二次全球心理状况研究的结果显示，年轻人坚持锻炼非常重要，这对他们未来的心理状况影响巨大。 在 ASICS，我们致力于支持和激励人们参加体育锻炼，终生保持心理健康。”

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https://www.asics.com/us/en-us/mk/stateofmindstudy2024

编者注

关于 ASICS 2024 心理状况研究

2024 心理状况研究在 2023 年 11 月 17 日至 12 月 21 日之间开展，研究了全世界体育锻炼和心理状况之间的关系。

22 个市场超过 26000 人参加了调研，包括澳大利亚、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、法国、德国、印度、意大利、日本、马来西亚、荷兰、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、泰国、阿联酋、英国和美国。 每个市场的样本按年龄和性别取全国代表性数据。

1ASICS 心理状况得分总分为 100，根据 10 个认知和情绪特征的累计平均分计算，包括积极、满足、放松、专注、沉着、顽强、自信、警觉、平静和活力。

2每周体育锻炼时间达到 150 分钟及以上（根据 Sport England 定义）。

3每周体育锻炼时间不足 30 分钟（根据 Sport England 定义）。

Anima Sana In Corpore Sano 是一个拉丁语词组，意为“健康的身体中蕴含着健康的心灵”，这是 ASICS 的名称由来，也是承托品牌的基础平台。 公司由 Kihachiro Onitsuka 在 60 多年前创办，目前是跑鞋、其他运动鞋具、服饰和配件的领先设计商和制造商。 更多信息请访问 www.asics.com 。

ASICS® 鞋两侧的条纹设计是 ASICS 公司的注册商标。