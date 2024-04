Zusammenarbeit von GLP mit Experten von Foundry for AI by Rackspace (FAIR) zur Integration des Microsoft Azure OpenAI Service und Förderung innovativer Asset-Management-Strategien bekanntgegeben

SINGAPUR, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), das führende Unternehmen für hybride End-to-End-Multicloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass GLP mit Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) und Microsoft zusammenarbeitet, um Global Logistic Properties Limited (GLP), einem weltweit führenden Business Builder, Besitzer, Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, Rechenzentren und erneuerbaren Energien, zu ermöglichen, seine Asset-Management-Strategien stärker datengesteuert zu gestalten.



Hierzu wurde durch die Integration des Microsoft Azure OpenAI Service ein von generativer KI gestütztes, intelligentes System entwickelt. Das System ist in der Lage, tief in seine Daten einzutauchen, um komplexe Geschäftsanfragen zu beantworten. GLP, ein frühzeitiger Anwender von Spitzentechnologie mit fundiertem Fachwissen und betrieblichen Einblicken, die durch einen Enterprise Data Lake (EDL) auf Microsoft Azure unter Verwendung von Power BI-Tools für die nachgelagerte Berichterstattung ermöglicht werden, nutzte diese Gelegenheit, um die Arbeitsabläufe weiter zu rationalisieren und maßgeschneiderte Analysen und Berichte für verschiedene Interessengruppen zu verbessern. Es schloss sich mit den Experten für generative KI bei Rackspace Technology zusammen, um eine schnelle und effektive Lösung zu entwickeln, die einen zeitnahen und genauen Datenabruf für alle Benutzer gewährleistet, und die Vorteile des Azure OpenAI Service mit einem Partner mit fundiertem Fachwissen zur Entwicklung skalierbarer Lösungen zu entwickeln.

Das FAIR-Team beschleunigte die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von auf generativer KI basierenden Lösungen in allen Branchen und arbeitete mit GLP und Microsoft zusammen, um einen dynamischen Schnittstellen-Bot zu entwickeln, der nahtlosen Zugang zu den Erkenntnissen des EDL bietet. Durch KI-gestützte Datenabfragefunktionen und eine zentrale Drehscheibe für offene Dateneinblicke kann GLP besser mit den Daten umgehen und auf Erkenntnisse reagieren, die alles von der Fondsverwaltung bis hin zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) und mehr umfassen.

„Wir profitieren jetzt von einem auf generativer KI basierenden Chatbot, der in unseren Enterprise Data Lake integriert ist und es uns ermöglicht, qualitativ hochwertige, umsetzbare Antworten auf komplexe Geschäftsanfragen zu generieren, angefangen bei unserer Fondsmanagementfunktion. Außerdem können wir jetzt auf Aufzeichnungen von Fragen und Chatbot-Antworten zugreifen. GLP ist gerade dabei, den Chatbot auf alle weiteren Bereiche des Unternehmens auszuweiten“, so Miao Song, Global Chief Information Officer bei GLP. „Rackspace Technology bot nicht nur das nötige Fachwissen und Erfahrung mit Azure, sondern verkörperte auch einen kollaborativen Ansatz – und fungierte als Absicherung, um sicherzustellen, dass alles genau so war, wie wir es benötigten.“

„Unser FAIR-Team hat eng mit dem Team von GLP zusammengearbeitet und wir konnten dem Führungsteam von GLP, das sich in Singapur aufhielt, erfolgreich die Produktivitätsgewinne durch die Nutzung der transformativen Fähigkeiten der generativen KI präsentieren. Seitdem haben wir gemeinsam daran gearbeitet, datengesteuerte Erkenntnisse für die Nutzer intuitiv und interaktiv zugänglich zu machen“, so Hemanta Banerjee, VP, Public Cloud Data Services, Rackspace Technology. „Die Synergien, die wir zwischen einer nutzerzentrierten Schnittstelle und einem robusten Back-End-Mechanismus für die Datenanalyse sehen, zeigen das immense Potenzial, das dieses Projekt in zukünftigen Phasen realisieren könnte. Wir sind bestrebt, Organisationen wie GLP auf ihrem Weg zur verantwortungsvollen und sicheren Nutzung von generativen KI-Lösungen zu unterstützen. FAIR zeigt unsere technologieorientierte Leidenschaft für Innovation, unser Engagement für Open Source und unser Bestreben, im Bereich datengesteuerter Lösungen, von denen unsere Kunden und Partner profitieren, eine Vorreiterrolle einzunehmen.“

„Als zuverlässiger Cloud-Plattform-Partner freuen wir uns, GLP auf seinem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen und es dem Unternehmen zu ermöglichen, die Leistung der generativen KI für datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen. Mit Azure OpenAI Service und Power BI konnten wir GLP mit einer sicheren, skalierbaren Lösung ausstatten, um ein intelligentes System zu schaffen, das komplexe Geschäftsanfragen über verschiedene Bereiche und Funktionen hinweg beantworten kann. Diese Lösung verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung von GLP, sondern demonstriert auch die Führungsrolle und Innovationskraft des Unternehmens in der Logistikbranche“, so Rachel Bondi, Regional Vice President, Small, Medium and Corporate (SMC) bei Microsoft Asia.

Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden weltweit.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden, End-to-End-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

PR-Kontakt im APJ-Raum: Vanessa Cremona, Vanessa.Cremona@rackspace.com

Globaler PR-Kontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com