Matmerize, Inc. 与 CJ Biomaterials 携手利用创新 AI 技术推进可持续发展的聚合物解决方案

亚特兰大, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 硅谷先锋 AI 聚合物信息学公司 Matmerize, Inc. 与韩国 CJ CheilJedang 旗下聚羟基烷酸酯 (PHA) 生物聚合物主要生产商分公司 CJ Biomaterials 携手合作，致力推动可持续发展聚合物解决方案的创新，以对抗塑胶污染。在最近与 Matmerize 的合作中，CJ Biomaterials 成功测试了 Matmerize 的云端 AI 平台 PolymRize™，以优化生物基材料聚合物，确保其在广泛应用范围内符合特定的性能标准。



人类生活与塑胶已经密不可分，但塑胶废物对环境造成的危害是不争的事实。由于每年有超过 900 万吨人造塑胶废物流入海洋，查找可持续发展替代品的迫切性从未如此高涨。为应对这一挑战，CJ Biomaterials 创造了 PHACT 这款突破性的 100% 生物基聚羟基烷酸酯 (PHA)，利用创新发酵工艺生产，能够在土壤和海洋环境中自然降解，缓解塑胶污染对海洋生态系统的危害。

材料开发的一大挑战在于对内核性能进行长期资源密集型的表征。通过利用 Matmerize 的自定义模型培训和预测分析平台 PolymRize™，CJ Biomaterials 得以快速预估新设计材料的性能，与传统方法相比，可作出更快决策并减省时间和成本。

有关创新平台 PolymRize™ 的更多信息，请访问： https://www.matmerize.com/polymrize

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“与 CJ Biomaterials 的合作不只局限于研发工作，通过专业知识与机器学习技术优先确定实验项目，也可大幅提高工作效率和降低成本。这种对创新的承诺不仅促进了可持续发展的实践，也为 CJ Biomaterials 在聚合物和塑胶行业确保了竞争优势。”– Matmerize, Inc. 技术总监 Chiho Kim 博士

随着 Matmerize, Inc. 和 CJ Biomaterials 持续推动聚合物开发创新的边界，两家公司将矢志不渝地推动积极的环保变革，为后代塑造更环保可持续发展的未来。

关于 Matmerize：

Matmerize 是从佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）近期分拆出来的公司，处于连接人工智能与材料工程间鸿沟的创新解决方案的前沿。Matmerize 的 PolymRize™ 平台利用虚拟筛选和 AI 算法来识别最佳材料，使技术人员能够以精准高效的方式将实验工作集中在最有前景的方案上。这种方法极大加速了材料工程流程，节省了宝贵的时间和资源。PolymRize™ 代表了一种行业的范式转变，使客户在竞争中取得领先地位，并以空前的速度推动创新。

关于 CJ Biomaterials：

CJ Biomaterials 总部位于美国马萨诸塞州沃本市，致力开发能够积极影响我们的地球、人类健康和福祉的有意义解决方案，以应对塑胶废物带来的挑战。该公司发明和生产生物聚合物和生物基化学品，长远愿景是通过实现可真正完成循环利用的解决方案，从而创造一个更可持续发展的未来，以替换多种不可回收、不可重复使用和基于化石燃料的塑胶和化学品。CJ Biomaterials 是聚羟基烷酸酯 (PHA) 聚合物和相关基本化学品的全球领先制造商。CJ Biomaterials 是 CJ BIO 的业务部门，隶属于以“激发充满健康、幸福和便利的全新生活”为愿景的全球生活方式公司 CJ CheilJedang。

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