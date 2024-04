Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 Mei 2024

Persbericht

Gereglementeerde informatie

09 april 2024, 07.00 uur, Antwerpen, België

De aandeelhouders van VGP NV (de “Vennootschap”) worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap die achtereenvolgens zullen plaatsvinden te The General, Business Centre, Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen, België, op vrijdag 10 mei 2024 om 10.00 uur.

Gelieve deze link: https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersvergaderingen/ te raadplegen voor meer informatie over het jaarverslag (inclusief de portefeuille, financiële overzicht en het verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen) de agenda, de toelatingsvoorwaarden en de stemmogelijkheden van deze Vergaderingen.

