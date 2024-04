Point de marché - 9 avril

Atos annonce les paramètres de son cadre de refinancement, sur la base de l’ensemble de son périmètre d’activité incluant Tech Foundations et Eviden :



600 millions d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers



300 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires additionnelles Cible de profil de notation de crédit BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier 1 inférieur à 3x d’ici la fin de l’année 2025 et inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 2,4 milliards d’euros Extension de 5 ans des échéances de la dette résiduelle



Les parties prenantes existantes d’Atos SE et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de financement incluant l’apport de nouveaux fonds d’ici le 26 avril 2024. Compte tenu des besoins du Groupe, un accord global de refinancement entraînera une dilution significative des actionnaires existants.





Objectif de parvenir à un accord de refinancement avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024





Accord de principe avec un groupe de banques, un groupe de détenteurs d’obligations et l’Etat sur un financement intermédiaire de 450 millions d’euros confortant la liquidité du Groupe jusqu’à la conclusion d’un accord de refinancement.





Cadre de refinancement basé sur un nouveau plan d’affaires à long terme, avec les hypothèses suivantes :



Pour 2024 : chiffre d’affaires d’environ 9,9 milliards d’euros, avec une évolution organique du chiffre d’affaires d’environ -2 % ; marge opérationnelle d’environ 4 % et flux de trésorerie disponible de -0,4 milliard d’euros avant le débouclage d’environ 1,8 milliard d’euros d’actions spécifiques sur le fonds de roulement à fin décembre 2023 ; En 2027 : chiffre d’affaires d’environ 11,4 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle d’environ 10% et un flux de trésorerie disponible d’environ 0,5 milliard d’euros







Paris, France – 9 avril 2024 - Suite au communiqué de presse du 2 avril 2024, et dans le cadre des discussions initiées par Atos SE avec ses créanciers financiers sous l’égide du conciliateur désigné le 25 mars 2024, Atos SE a présenté une mise à jour de son plan d’affaires et les paramètres du cadre de son refinancement à ses créanciers financiers le lundi 8 avril 2024.

Plan d’affaires 2024-2027 du Groupe Atos

Atos SE a fourni les informations financières stratégiques et prospectives clés du plan d’affaires 2024-2027 du Groupe, dont les détails sont disponibles sur le site Internet de la Société2.

Le plan d’affaires 2024-2027 a été analysé par le cabinet de conseil indépendant Accuracy.

Eléments clés de 20243

Le chiffre d’affaires du Groupe de 2024 est de 9,9 milliards d’euros représentant une évolution organique d’environ -2% par rapport à 2023 :

Le chiffre d’affaires d’Eviden est de 5,0 milliards d’euros représentant une croissance organique d’environ +2%, reflétant le ralentissement actuel du marché notamment dans la région Amériques ainsi que l’incertitude qui pèse sur le Groupe. Le chiffre d’affaires de l’activité Digital est de 3,5 milliards d’euros et le chiffre d’affaires de l’activité BDS est de 1,6 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations est de 4,9 milliards d’euros représentant une baisse organique d’environ -6%, reflétant l’impact de la situation financière de la Société sur sa dynamique commerciale, qui pourrait entrainer un ralentissement des renouvellements de contrats et des acquisitions de nouveaux clients, ainsi que des résiliations de contrats potentielles ou des redéfinitions de périmètre de contrats existants. La baisse du chiffre d’affaires reflète également la réduction délibérée des activités non stratégiques telles que les activités de Business Process Outsourcing (BPO) et d’achats-reventes (Value-Added Resell ou VAR).

La marge opérationnelle est de 0,4 milliard d’euros soit 4,3% du chiffre d’affaires :

La marge opérationnelle d’Eviden est de 0,3 milliard d’euros représentant 6,0 % du chiffre d’affaires, en légère amélioration par rapport au pro forma de 2023, avec une marge opérationnelle à 0,2 milliard d’euros pour l’activité Digital et à 0,1 milliard d’euros pour l’activité BDS.

La marge opérationnelle de Tech Foundations est de 0,1 milliard d’euros représentant 2,5 % du chiffre d’affaires, légèrement en dessous du pro forma 2023, reflétant l’impact de la baisse du chiffre d’affaires.

Le flux de trésorerie disponible après intérêts et taxes est de -0,4 milliard d’euros excluant le débouclage des actions spécifiques sur le fonds de roulement d’environ 1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2023, qui seront couverts par la trésorerie au bilan.

Le flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts à la fin de 2024 sur la base de l’analyse d’Accuracy est de -0,6 milliard d’euros.



Eléments clés de 20274

Le chiffre d’affaires du Groupe est de 11,4 milliards d’euros en 2027 représentant une croissance TCAC5 de +3,1% sur la période 2023 PF6 - 2027, en ligne avec le marché et reflétant une reprise des activités commerciales à partir de fin 2024.

Le chiffre d’affaires d’Eviden est de 6,6 milliards d’euros en 2027 représentant une croissance du chiffre d’affaires TCAC de +7,8% sur la période 2023PF - 2027 reflétant notamment : La forte demande du marché pour des solutions d’IA (Artificial Intelligence) générative et des capacités de calcul HPC et cloud ; Une demande accrue, notamment pour les offres de cybersécurité axées sur l’intelligence artificielle, en raison des besoins de conformité réglementaire et de l’intensité accrue des cybermenaces ; La croissance provenant des canaux de vente indirectes et en mode SaaS (Software as a Service); Une demande stimulée par les migrations continues vers le cloud et la consommation des plateformes hyperscalers ; De nouvelles offres de cloud contrôlé, fiable ou souverain, stimulées par les besoins accrus en conformité réglementaire et en sécurité des données ; Une accélération de la demande de transformation numérique ; De nouvelles solutions métiers alimentées par l’IA générative et l’analyse des big data ; Une croissance du chiffre d’affaires de l’activité Digital de 5,9 % TCAC et de 12,0 % TCAC pour BDS.





Le chiffre d’affaires de Tech Foundations est de 4,8 milliards d’euros en 2027 représentant une croissance TCAC de -1,9% sur la période 2023PF – 2027 et :



Une baisse organique du chiffre d’affaires en 2024 et 2025 puis un redressement à partir de 2026 ; Une redéfinition du portefeuille d’offres cœur de métier pour répondre aux priorités clés des clients, y compris le développement durable, et capitaliser sur les tendances du marché telles que la main-d’œuvre distribuée post-Covid, le passage rapide au multi-cloud et cloud hybride et l’importance accrue du cloud souverain et de l’IA.







La marge opérationnelle du Groupe est de 1,2 milliard d’euros en 2027 représentant 10,3% du chiffre d’affaires.

La marge opérationnelle d’Eviden est de 0,8 milliard d’euros en 2027 représentant 12,1% du chiffre d’affaires s’appuyant sur les leviers suivants : Un passage à des activités à marge plus élevée, comprenant les solutions d’IA générative, les offres numériques de cybersécurité et le conseil technologique ; L’augmentation de la part des revenus d’abonnement et de maintenance ; La tarification basée sur la valeur, en particulier sur les plateformes d’IA générative, les capacités de cloud souverain et les offres différenciantes utilisant les actifs de propriété intellectuelle du Groupe ; L’amélioration de la gestion des employés grâce à l’optimisation de la pyramide, à la mise en place du modèle optimal de la répartition des prestations onshore – offshore, et à l’optimisation de l’étendue des responsabilités ; L’amélioration de la productivité, notamment grâce à l’augmentation des taux d’utilisation et de facturation des ressources, à la réduction des coûts indirects des fonctions supports et à la gestion améliorée des achats ; Une marge opérationnelle de 0,5 milliard d’euros pour l’activité Digital représentant 12,2 % du chiffre d’affaires et une marge opérationnelle de 0,3 milliard d’euros pour l’activité BDS représentant 12,0 % du chiffre d’affaires.





La marge opérationnelle de Tech Foundations de 0,4 milliard d’euros en 2027 représente 7,8 % du chiffre d’affaires, avec une amélioration de la rentabilité provenant de :



La modernisation de la production, incluant des restructurations dans les régions à coûts élevés et l’automatisation des opérations grâce aux données ; Le redressement des contrats sous-performants et le déploiement d’une gestion des contrats basée sur l’IA ; La consolidation des fournisseurs et les renégociation de contrats d’achats ; La rationalisation des frais généraux, notamment par le développement du self-service et de l’automatisation.







Un flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts de 0,5 milliard d’euros en 2027 reflétant une amélioration de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2024 avec :

• Une amélioration de la marge opérationnelle de 0,7 milliard d’euros ;

• Une réduction de 0,3 milliard d’euros des dépenses d’investissement ;

• Une contribution négative de -0,2 milliard d’euros de la variation du besoin en fonds de roulement ;

• Une réduction des autres coûts opérationnels, des coûts d’acquisition et de séparation de 0,2 milliard d’euros ;

• Une augmentation de 0,1 milliard d’euros des intérêts et des impôts.

Le flux de trésorerie disponible du Groupe après intérêts et impôts sur la base de l’analyse d’Accuracy est de 0,3 milliard d’euros en 2027.

L’évolution du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle et du flux de trésorerie disponible du Groupe est résumée dans le tableau ci-dessous :

En millions d'euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 10 093 9 900 10 182 10 817 11 420 croissance (%) -1,9% 2,8% 6,2% 5,6% Marge opérationnelle 416 427 639 930 1 176 Taux de marge op. % 4,1% 4,3% 6,3% 8,6% 10,3% EBO pre-IFRS 16 754 1 102 1 209 1 455 EBO % 7,6% 10,8% 11,2% 12,7% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -391 -202 405 504

Le flux de trésorerie disponible peut varier en fonction des frais d’intérêt liés à la nouvelle solution de refinancement. Veuillez consulter l’avertissement à la fin du présent communiqué.

Paramètres du cadre de refinancement d’Atos

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 26 mars 2024, Atos SE a engagé une procédure de conciliation amiable afin d’accélérer les discussions avec ses créanciers financiers. Il s’agit de faciliter l’émergence d’un accord global concernant la restructuration de la dette financière dans un délai court et limité de quatre mois, qui pourrait être prolongé d’un mois si nécessaire.

Dans ce contexte, Atos SE a présenté le lundi 8 avril 2024 à ses créanciers financiers les paramètres clés de son cadre de refinancement, qui comprennent :

600 millions d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Les fonds pourront être fournis sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers ;

300 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelable et 300 millions d’euros de lignes de garantie bancaire additionnelles ;

Une cible de profil de notation de crédit BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier 7 inférieur à 3x d’ici la fin de l’année 2025 et inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 2,4 milliards d’euros ;

inférieur à 3x d’ici la fin de l’année 2025 et inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 2,4 milliards d’euros ; Une extension de 5 ans des échéances de la dette résiduelle.

Ces paramètres sont basés sur le périmètre actuel du Groupe, qui comprend les actifs Eviden et Tech Foundations, sans tenir compte de l’impact de toute éventuelle cession d’actifs.

Ces paramètres servent de lignes directrices pour toutes les parties intéressées qui présenteront à terme leurs propositions à l'entreprise et au conciliateur.

Le cadre de refinancement du Groupe vise à atteindre les objectifs suivants :

Préserver l’intérêt social de la Société, qui inclut les employés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires et les autres parties prenantes, et préserver les intérêts stratégiques de l’Etat français ;

Sécuriser la stabilité opérationnelle : Assurer la continuité d’activité du Groupe et sa pérennité à long terme ; Rassurer les clients, les employés et les fournisseurs sur la solvabilité d’Atos ;



• Assurer une liquidité suffisante pour exécuter le plan d’affaires du Groupe :

Prévoir suffisamment de temps pour mettre en œuvre le plan stratégique d’Atos et obtenir des résultats ;

Avoir un plan d’affaires entièrement financé sur la période 2024-2027 ;

• Établir une structure de capital soutenable :

Aligner la structure du capital sur la génération future de flux de trésorerie de la Société ;

Mettre en place une structure financière qui soutiendra le succès des futurs refinancements ;

• Retrouver une notation de crédit BB auprès des agences d’ici 2026 :

Conforme à la qualité des actifs d’Atos ;

Améliorant l’accès aux marchés de capitaux.

Les principaux chiffres de la dette financière d’Atos et des échéances à venir des emprunts d’Atos SE sont détaillés en annexe 1 du présent communiqué de presse et dans la présentation.

Financement intermédiaire

Atos a arrêté les termes d’un accord de principe avec un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations concernant un financement intermédiaire d’un montant de 400 millions d’euros, comprenant :

• 300 millions d’euros d’affacturage fourni par ces banques ;

• un financement de 100 millions d’euros fourni par ces porteurs d’obligations.

Par ailleurs, sous réserve d’une dérogation accordée par les banques de financement du Groupe, l’Etat, qui est également client du Groupe, a donné son accord de principe pour accorder un prêt de 50 millions d’euros par l’intermédiaire du FDES (Fonds pour le Développement Economique et Social) à une filiale d’Atos, Bull SAS, qui contrôle les activités sensibles souveraines. Atos s’engagera, en retour, à émettre une action de préférence au niveau de Bull SA, au profit de l’État, qui, avec les protections contractuelles, lui accordera des droits de protection sur ces activités souveraines sensibles, dans le cadre d’une documentation juridique à finaliser. Cet accord de principe prévoit un droit pour l'Etat d'acquérir des activités souveraines sensibles en cas de franchissement par un tiers du seuil de 10% ou d’un multiple de 10% du capital ou des droits de vote d'Atos et qu'Atos et l'Etat français ne sont pas parvenus à un accord raisonnable sur les modalités de préservation des intérêts nationaux en relation avec ces activités souveraines sensibles (sans préjudice de l'application du régime français de contrôle des investissements étrangers). Il prévoit également des droits de gouvernance pour l'Etat au niveau de Bull SA (sans droit de vote à ce stade).

Avec ce nouveau dispositif, Atos estime disposer de liquidités suffisantes jusqu’à la mise en place de son plan de refinancement à long terme.

Prochaines étapes et processus des discussions sur le refinancement

Les parties prenantes existantes d’Atos SE et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de nouveaux fonds d’ici au 26 avril 2024 afin de permettre la finalisation d’un accord global sur la nouvelle structure de capital de la Société d’ici juillet 2024.

Atos évaluera toutes les propositions, sous l’égide du conciliateur Maître Hélène Bourbouloux, dans le meilleur intérêt social de l’entreprise, y compris de ses employés, clients, fournisseurs, actionnaires et autres parties prenantes, tout en maintenant un mix d’activités attractif. Atos prendra également en considération les impératifs de souveraineté de l’État français.

Atos informera le marché en temps utile de l’avancée des discussions sur le refinancement, ce qui entraînera une évolution de sa structure de capital à la suite d’un accord global et final de refinancement, pouvant inclure l’émission de nouveaux titres de capital qui entraînera une dilution des actionnaires existants.

Les actionnaires et les créanciers financiers seront consultés conformément aux exigences légales françaises.

*

Atos SE confirme que des informations qui pourraient être qualifiées d’informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et qui auraient pu être communiquées de manière confidentielle à ses créanciers financiers dans le cadre de la présentation tenue le lundi 8 avril 2024 ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre de ce communiqué de presse, dans le but de rétablir l’égalité d’accès aux informations relatives au Groupe Atos entre les investisseurs.

***

Annexe 1

La structure de l'endettement du Groupe au 31 décembre 2023, tenant compte du tirage solde disponible de la facilité de crédit renouvelable (tiré en janvier 2024), est la suivante :

Structure de la dette financière au 31.12.2023 (pro forma)(1) en millions d'euros Échéance Montant Prêt à terme A janv-25 1 500 Facilité de crédit renouvelable nov-25 900 Prêts bancaires 2 400 Emprunt obligataire "Sustainability linked" 1% nov-29 800 Obligation échangeable zéro coupon nov-24 500 Senior Bond 1.75% mai-25 750 Senior Bond 2.5% nov-28 350 Titres de créances négotiables avr-26 50 Obligations et Titres de créances négotiables 2 450 Autres dettes 85 Dette financière totale 4 935

(1) Pro forma du tirage de 320 millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du prêt à terme A à janvier 2025

(2) Exclut les intérêts courus sur les financements LT

Note : le prêt à terme A de 1,5 milliard d'euros, à échéance juillet 2024, prévoit une nouvelle option de prolongation de 6 mois jusqu'en janvier 2025 à la disposition d'Atos SE dans des conditions classiques (notamment absence de défaillance et paiement d'une indemnité de prolongation) ; il est rappelé qu'en droit français, tout événement de défaillance déclenché par l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation est considéré comme nul.

L'échéancier de la dette du Groupe à partir du 31 décembre 2023, en tenant compte des tirages du RCF restant disponible et en supposant l'exercice de la deuxième option d'extension du prêt à terme A, serait le suivant :

Echéancier de la dette brute au 31 décembre 2023, pro forma(1)

En millions d'euros, à fin décembre H1-24 H2-24 H1-25 H2-25 2026 2027 2028 2029 Prêt à terme A - - 1 500 - - - - - Facilité de crédit renouvelable - - - 900 - - - - Prêts bancaires - - 1 500 900 - - - - Obligations - 500 750 - - - 350 800 Titres de créances négociables - - - - 50 - - - Obligations & titres de créances négociables - 500 750 - 50 - 350 800 Dette financière totale - 500 2 250 900 50 - 350 800

(1) Pro forma du tirage de 320 millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du prêt à terme A à janvier 2025





Annexe 2 : besoins de garantie attendus

En millions d'euros, à fin décembre. déc-23 déc-24 déc-25 déc-26 déc-27 Garanties – début de période 504 573 407 453 562 Nouvelles lignes 280 164 226 214 199 Fin de garanties (211) (330) (180) (105) (114) Garanties – fin de période 573 407 453 562 647

Annexe 3 : réconciliation entre le chiffre d’affaires 2023 publié et pro forma

Les tableaux ci-dessous présentent la réconciliation entre le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle 2023 publiés et le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle 2023 pro forma, pour le Groupe, Eviden, Tech Foundations et les deux activités d’Eviden, Digital et BDS. Les éléments en réconciliation correspondent aux activités cédées en 2023.

(en millions d’euros)

Chiffre d'affaires 2023 publié Effets de changement de périmètre 2023 PF Digital 3 630 -154 3 476 BDS 1 459 -21 1 438 Sous-total Eviden 5 089 -175 4 914 Tech Foundations 5 604 -425 5 179 Total Groupe 10 693 -600 10 093 Marge opérationnelle 2023 publié Effets de changement de périmètre 2023 PF Digital 257 -23 234 BDS 38 -2 36 Sous-total Eviden 295 -25 270 Tech Foundations 172 -25 147 Total Groupe 467 -50 417

Annexe 4 : réconciliation du flux de trésorerie disponible

En milliards d’€ Flux de trésorerie disponible 2023 publié -1,1 Moins : actions spécifiques sur le BFR -1,8 Flux de trésorerie disponible sans actions spécifiques sur le BFR -2,9 Flux de trésorerie disponible fin 2024 avant débouclage des actions spécifiques sur le BFR -0,4 Débouclage des actions spécifiques sur le BFR -1,8 Flux de trésorerie disponible fin 2024 après débouclage des actions spécifiques sur le BFR -2,2

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro d’enregistrement D.23-0321 et dans les comptes consolidés 2023 publiés par Atos SE le 26 mars 2024. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

1 Ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA est calculé en termes d'EBO (excédent brut opérationnel) pre-IFRS16 moins les coûts RRI (restructuration, rationalisation, intégration) et les Autres coûts anticipés

2 Investisseurs - Atos

3 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse

4 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.

5 TCAC : Taux de croissance annuelle composé (CAGR)

6 PF : pro forma

7 ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA est calculé en termes d'EBO (excédent brut opérationnel) pre-IFRS16 moins les coûts RRI (restructuration, rationalisation, intégration) et les Autres coûts anticipés

