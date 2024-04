EssilorLuxottica finalise l'acquisition de Washin

et renforce sa présence dans la distribution optique au Japon

Cette opération complète les investissements du Groupe dans la fabrication « Made in Japan »

et confirme son engagement à développer le secteur de l’optique dans la région.

Charenton-le-Pont, France (9 avril 2024) – Luxottica Japon, filiale du Groupe EssilorLuxottica, a finalisé l'acquisition de Washin Optical Co., Ltd. Cette enseigne japonaise d’optique compte environ 70 magasins dans le pays où elle perpétue una grande tradition de savoir-faire et d’attention aux consommateurs.

Cet accord constitue une étape importante et permettra de faire évoluer le marché de la distribution optique dans la région, avec pour ambition d’amener les consommateurs japonais à opter davantage pour des lunettes et des solutions de santé visuelle de qualité tout en améliorant le service aux clients. Il témoigne également de l'engagement d'EssilorLuxottica à renforcer ses activités de distribution dans un pays où le Groupe gère déjà directement près de 70 magasins sous les bannières Ray-Ban, Oakley, et Oliver Peoples ainsi que dans certains grands magasins, et sert des milliers de professionnels de la vue indépendants.

Washin a été fondé par M. Toru Negishi en 1951, année marquée par l'ouverture de son premier magasin à Urawa, Saitama. Les points de vente de Washin se situent aujourd’hui principalement dans la région du Kantō, avec des magasins emblématiques dans les quartiers commerciaux les plus prisés, tels que ceux de Ginza et Shinjuku à Tokyo.

L'acquisition de Washin ouvre la voie à de futurs investissements au Japon en permettant à EssilorLuxottica de mieux appréhender les dynamiques de marché et les développements à venir de la distribution optique. Cette opération dote le Groupe d’un socle sur lequel il pourra s’appuyer pour étendre sa présence dans la distribution japonaise.

Ces dernières années, EssilorLuxottica a investi dans la production « Made in Japan » avec l’acquisition de Fukui Megane, qui représente une capacité de production remarquable dans le district de Fukui, berceau historique de la lunetterie. Fukui Megane, dont l’infrastructure opérationnelle a été entièrement renouvelée et étendue, incarne aujourd’hui l’excellence et la qualité d’une tradition lunetière mondialement reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, son design et ses matériaux nobles.

EssilorLuxottica s’est pour la première fois implantée au Japon au service de la communauté optique entre 1986 et 1990, lorsqu’Essilor et Luxottica y ont ouvert leurs premières filiales commerciales. Par la suite, en 2000, le Groupe a finalisé avec succès une joint-venture avec Nikon Corporation pour la création de Nikon-Essilor, une entité de vente de verres ophtalmiques basée à Tokyo servant des clients de la région et à travers le monde.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica a commenté : « Avec des perspectives de marché prometteuses portées par un fort potentiel de croissance et d'expansion, le Japon revêt une importance stratégique pour nous. Washin est une entreprise qui partage nos valeurs, notre goût pour la beauté et pour la qualité : elle complétera parfaitement notre réseau de distribution de lunettes de soleil et notre modèle omnicanal et ouvert. Cet investissement est une nouvelle preuve de notre engagement à long terme d'établir un pont entre la culture japonaise et une approche mondiale. Nous allons renforcer la reconnaissance du « Made in Japan » dans le monde entier tout en proposant les innovations du Groupe à nos clients et partenaires dans la region, qui demeurent comme toujours au cœur de notre stratégie. »

