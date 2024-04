Watershed lance un logiciel dédié aux rapports CSRD

SAN FRANCISCO et LONDRES, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Watershed annonce aujourd’hui le lancement de “Watershed for CSRD”, une solution logicielle conçue spécialement pour les entreprises soumises à la Directive de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (« CSRD »), la réglementation de divulgation ESG la plus complète à ce jour. Cette solution marque l'extension de l'expertise de Watershed dans la gestion de données durables, et scientifiquement fondées, vers l'adaptation aux exigences du CSRD. Cette initiative survient alors que plus de 50 000 entreprises à travers le monde se préparent à aborder une ère inédite du reporting sur la durabilité.



Début 2025, la première vague de déclarants CSRD — environ 12 000 entreprises à l’échelle mondiale — soumettra ses données ESG 2024 aux régulateurs des États membres de l’UE. Ce règlement ambitieux soumet les données climatiques et ESG aux mêmes normes que les données financières, plaçant les rapports ESG sous la responsabilité de la direction de l’entreprise et des équipes financières. La directive CSRD aura de vastes implications pour les entreprises, les investisseurs et les consommateurs : pour la première fois, les données ESG seront accessibles au public et normalisées dans plusieurs juridictions et secteurs. Pour répondre à ces nouvelles normes CSRD, les équipes financières et de durabilité devront obtenir une assurance et un contrôle renforcés sur leurs données, une compréhension claire des informations à rapporter et la garantie d'une conformité en cas d'audit externe.

« 2024 signe le début d’une nouvelle ère de divulgation réglementée sur le climat. Dans le cadre du CSRD, les rapports climatiques des entreprises, autrefois volontaires et incohérents, deviendront pleinement réglementés et soumis aux mêmes normes strictes que les rapports financiers », déclare Taylor Francis, cofondateur de Watershed. « Avec notre solution “Watershed for CSRD”, les équipes de finance et de conformité pourront satisfaire à ces nouvelles exigences en toute confiance, tandis que les responsables de la durabilité auront accès aux données essentielles pour encourager la décarbonisation. »

“Watershed for CSRD” permet aux entreprises de collecter, calculer et gérer l’ensemble des données ESG, englobant plus de 1 100 indicateurs requis par la directive CSRD. La solution offre des flux de travail guidés et des outils de gestion de projet intégrés, rationalisant la collaboration entre les équipes en charge de la durabilité, de la finance, de la conformité, de l’audit, de l’informatique et de la chaîne d’approvisionnement. Le générateur de rapports automatisé de Watershed, conçu spécifiquement pour la divulgation des données propres à la directive CSRD, aide les utilisateurs à identifier les manquements ou les inexactitudes dans les données et à suivre les avancements par rapport à chaque norme de la directive, assurant ainsi le respect des échéances. Les clients peuvent étendre leurs programmes de reporting en réutilisant les indicateurs CSRD et les réponses pour d’autres référentiels, tels que CDP et TCFD, via une plateforme unifiée, alimentée par le moteur de données de durabilité de Watershed. Conçue avec nos experts internes en matière de climat, d’environnement et de politique, la solution Watershed for CSRD est déjà utilisée par des organisations internationales de premier plan.

À propos de Watershed:

Watershed est la plateforme dédiée à la durabilité de l’entreprise. Des entreprises comme Spotify, Carlyle Group, IAG, Dr. Martens et BBVA utilisent Watershed pour gérer les données climatiques et ESG, produire des mesures prêtes à être auditées pour les rapports, et mener une véritable décarbonisation. Watershed est la plateforme de choix pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions, à répondre aux exigences des clients, des investisseurs et de la réglementation, et à moderniser leurs programmes de développement durable. Les clients de Watershed bénéficient également d’un accès exclusif à un marché de projets carbone de haute qualité et de contrats d’achat d’électricité virtuels innovants pré-certifiés.

