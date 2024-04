Verkkokauppa.com järjestää pääomamarkkinapäivän 30.5.2024

Verkkokauppa.com Oyj SIJOITTAJAUUTINEN 9.4.2024 klo 10.00

Verkkokaupan edelläkävijä, Verkkokauppa.com Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän (CMD) Helsingissä torstaina 30.5.2024 iltapäivällä. Tilaisuudessa yhtiön johto kertoo päivitetyn strategian kulmakivistä kannattavan kasvun kiihdyttämiseksi ja strategiakauden matkasta kohti taloudellisia tavoitteita.

Tapahtuma Helsingissä, Studio Elielissä Sanomatalossa, on tarkoitettu institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille sekä muille pääomamarkkinoiden ja median edustajille.

Kaikki esityksistä kiinnostuneet voivat seurata tilaisuutta suoran webcast-lähetyksen kautta. Esitykset ovat englanniksi.

Varsinainen kutsu, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Verkkokauppa.com Oyj



Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

puh. 040 6712999

marja.makinen@verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.