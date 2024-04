Heineken® toont hoe ver het bedrijf wil gaan om overal ter wereld het perfecte biertje te serveren met gigantische waterpassen

Heineken® heeft zijn streven naar een perfect uitgebalanceerde smaak naar een hoger niveau getild - letterlijk - door een speciaal ontworpen ‘bierwaterpas’ te creëren. Op deze manier wordt elk biertje geserveerd met de beroemde Heineken-ster precies horizontaal op de bierrand.



Het maakt deel uit van een brede, wereldwijde campagne waarin wordt getoond hoe de perfect evenwichtige smaak en premiumkwaliteit van het bier garant staan voor een consistente verfrissing.

In de campagne onthult Heineken®-meesterbrouwer Willem van Waesberghe exclusief hoe je een perfect uitgeschonken biertje kunt herkennen.

Heineken® werkte samen met de gerenommeerde Britse chef-kok Lee Tiernan van het Londense ‘F.K.A. Black Axe Mangal’ om te laten zien hoe zijn vijfsterren premium brouwkwalificaties het perfecte platform bieden om je dag naadloos van werkmodus naar avondmodus over te laten gaan.





AMSTERDAM, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Met 25 miljoen uitgeschonken Heineken®-biertjes per dag in 192 landen, elke dag opnieuw*, wordt er ware wetenschap toegepast die de perfecte evenwichtige smaak en verfrissing moet behouden. Van 100% natuurlijke ingrediënten, Heineken®'s beroemde A-gist en horizontale fermentatietanks - en nu een 'bierwaterpas' - een 'zeer wetenschappelijk', met Heineken® gevulde waterpas om zeker te zijn dat bars en tafels over de hele wereld perfect vlak zijn om de perfecte presentatie van het biertje te garanderen!

De speelse ‘bierwaterpas’ wordt voorgesteld tijdens de wereldwijde campagne en tv-spot 'De eerste ahhh!' die Heineken vandaag lanceert. De campagne geeft het iconische en verfrissende gevoel van de 'eerste slok' weer dat je krijgt van een frisse, uniek uitgebalanceerde Heineken® wanneer je dag erop zit en je avond kan beginnen - waar ter wereld je ook bent.

Nabil Nasser, Global Head, merk Heineken® legt uit: “Als merk dat geworteld is in een brouwtraditie van meer dan 150 jaar, is onze perfect evenwichtige, verfrissende smaak over de hele wereld bekend geworden als een geweldig bier om samen met vrienden te drinken. 'De eerste ahhh!' geeft het gevoel weer aan het einde van de dag wanneer je met een groep vrienden een biertje gaat drinken. Met deze gigantische (bier-)waterpas willen we onze kwalificaties ook een ludiek tintje gevenom onze toewijding en vakmanschap op een ware Heineken®-manier te benadrukken. We kijken ernaar uit om dat unieke 'eerste ahhh!'-gevoel te bottelen en te delen met de wereld.”

Al meer dan 150 jaar levert Heineken® zijn consistente en perfect evenwichtige smaak aan de wereld dankzij zijn unieke recept. Heb je je ooit afgevraagd hoe je het perfecte biertje uitschenkt? Heineken®-meesterbrouwer Willem van Waesberghe raadt aan om op de volgende zes signalen te letten:

Het glas moet aan de onderkant worden vastgehouden - dit houdt het bier zo koel en fris mogelijk. De tap moet in één stevige beweging worden geopend - je tapper moet zelfverzekerd zijn - als de tap langzaam wordt geopend, bestaat het risico dat de leiding wordt dichtgeknepen, waardoor er te veel schuim in het glas terechtkomt voordat de tap volledig is geopend. Het glas moet precies in een hoek van 45 graden worden gekanteld, waarbij het bier langs de binnenkant van het glas stroomt - dit zorgt voor dat betoverende draaikolk-effect waardoor het schuim eronder opklopt wordt. Vergeet niet - de tapkraan mag nooit het bier raken. Dit verbreekt de oppervlaktespanning, wat invloed heeft op de verkwikkende, verfrissende smaak. De schuimkraag moet stevig en perfect op de armen van de iconische rode ster liggen en helemaal tot aan de rand van het glas reiken - in wetenschappelijke termen moet het perfecte glas voor 95% uit bier en voor 5% uit schuim bestaan. Dit laat de aroma's van het bier het beste uitkomen. Ook wordt op deze manier oxidatie voorkomen zodat je bier niet doodslaat. Je tapper moet beginnen met afschuimen op het moment dat het bier overstroomt, met een natte afschuimer in een hoek van 45 graden - dit verwijdert overtollig schuim en creëert een ononderbroken deklaag. Afschuimen verwijdert grote bubbels boven op het schuim waardoor het bier beschermd is tegen zuurstof en de schuimkraag langer in stand wordt gehouden. Waar je ook van een Heineken® geniet, het 'eerste slok'-gevoel ervaar je het best in een glas - waar je ook ter wereld bent, schenk je Heineken® uit de fles in een bierglas om de volledige smaakervaring te ontdekken.

Willem van Waesberghe, meesterbrouwer bij Heineken® vertelt: “De verfrissing en de uniek uitgebalanceerde smaak die een Heineken® altijd biedt worden gemakkelijk als vanzelfsprekend beschouwd - of het nu om Original, Silver of 0.0 gaat - omdat deze zo consistent zijn waar ter wereld je er ook van geniet. Toch zit er ware wetenschap achter elke slok, gebaseerd op onze vijfsterren brouwprincipes, waaronder Heineken®'s beroemde A-gist, kwalitatieve pure mout, 100% natuurlijke ingrediënten, een horizontale brouwmethode en onze erkende Sterbrouwers, een titel die je pas na 10 jaar kan behalen - om jou het ‘eerste ahhh!’-gevoel te geven.”

Heineken® werkte samen met de gerenommeerde Britse chef-kok Lee Tiernan van het Londense ‘F.K.A. Black Axe Mangal’, expert op het gebied van smaak en aroma, om te laten zien hoe zijn vijfsterren premium brouwkwalificaties een consistent 'startsein' geven voor etentjes die beginnen met dit heerlijke drankje.

Chef-kok en restaurateur Lee Tiernan vertelt: “Zodra mensen binnenstappen in FKABAM, verwachten ze niet alleen een ervaring om de avond te starten maar ook iets dat ze de rest van de avond niet meer vergeten. Het uiteindelijke doel van een gerecht combineren met bier is dat je in combinatie een meer gebalanceerde smaak krijgt dan allebei afzonderlijk. Daarom is Heineken® de perfecte begeleider van de meeste gerechten - een gematigde body, lichte, fruitige smaak met een aanhoudende fruitige en evenwichtige bittere afdronk die past bij een brede waaier aan smaken. Mijn favoriete ingrediënten om van te genieten samen met een Heineken® zijn onder andere vette lamsschenkels, pittige worstjes en de umamismaak van gefermenteerde garnalen.”

Bezoek de thuisbasis van Heineken® in Amsterdam en beleef de Heineken® Experience waarin je de vijf belangrijkste brouwprincipes en het erfgoed van Heineken® ontdekt.

