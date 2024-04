EverWind Fuels gibt Abschluss des FEED für die erste Phase seiner Anlage zur Umwandlung von grünem Wasserstoff in grünes Ammoniak mit einer Kapazität von 240.000 Tonnen pro Jahr bekannt

HALIFAX, Nova Scotia, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverWind Fuels („EverWind“), ein führender nordamerikanischer Entwickler eines Zentrums für grüne Kraftstoffe in Atlantik-Kanada, hat heute den Abschluss des Front-End-Engineering-Designs (FEED) und des Front-End-Loading-Engineerings (FEL-3) mit Black & Veatch für sein Phase-1-Projekt zur Umwandlung von grünem Wasserstoff in grünes Ammoniak in Point Tupper, Nova Scotia (das „Projekt“), bekanntgegeben.



Der Abschluss des FEED-Engineerings, das mehr als 110.000 Arbeitsstunden umfasste, stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Projekts dar und ist der erste angekündigte FEED-Abschluss für eine großtechnische Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in Nordamerika.

Das Projekt nutzt modernste PEM-Elektrolyseure und die Ammoniak-Synthesetechnologie von Casale S.A., um Wasser aus dem künstlich angelegten Landrie Lake und Energie, die hauptsächlich aus neu errichteten Windparks stammt, in grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak umzuwandeln. Die erste Phase des EverWind-Projekts ist auf die Produktion von rund 240.000 Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr ausgelegt. Das Projekt erfüllt die weltweit strengsten Anforderungen für grüne Kraftstoffe, die in der EU-Richtlinie für erneuerbare Energien festgelegt sind, und wurde von CertifHy™ vorzertifiziert.

Das Projekt, das Teil einer größeren Initiative von EverWind zur Entwicklung eines atlantisch-kanadischen Zentrums für grüne Kraftstoffe ist, wird der Region erhebliche wirtschaftliche und ökologische Vorteile bringen. Deloitte hat eine sozioökonomische Studie durchgeführt, in der die Vorteile analysiert wurden, von denen einige bereits durch die Entwicklungsausgaben und die bisherigen Arbeiten realisiert wurden.

Die bedeutenden Erfahrungen, Erkenntnisse und das Fachwissen, die im Rahmen des FEED-Prozesses gewonnen wurden, werden direkt in die laufende Entwicklung zukünftiger Phasen des Projekts in Nova Scotia sowie in die gleichzeitige Entwicklung eines weltweiten Projekts für grüne Kraftstoffe in Neufundland und Labrador einfließen.

Point Tupper-Projekt für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak (Phase 1):

FEED-Abschluss und Baugenehmigung: Die technischen Arbeiten begannen im ersten Quartal 2022 und werden über zwei Jahre bis zum Abschluss des FEED im März 2024 fortgesetzt. Die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts wurde im Februar 2023 erteilt. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen, die erste Produktion ist für 2026 geplant.

Neu errichtete, eigene und betriebene Windparks: EverWind und seine First-Nations-Partner Membertou, Paqtnkek und Potlotek entwickeln die Windparks Windy Ridge, Kmtnuk und Bear Lake. Zwei der Windparks haben die Umweltgenehmigung erhalten, und alle drei sollen bis Ende 2026 in Betrieb gehen.

Einbindung der Gemeinschaft: Die Arbeit zur Einbindung der Gemeinschaft ist bereits angelaufen und wird während der gesamten Laufzeit des Projekts fortgesetzt. EverWind hat ein Gemeindekomitee für das Projekt eingerichtet und möchte die lokalen Gemeinden mit Kulturprogrammen, Jugendinitiativen, Gesundheit und Wellness sowie Gemeinschaftsentwicklung unterstützen.

Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort: EverWind befindet sich derzeit in Gesprächen mit den lokalen Gewerkschaften und plant eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, wobei sowohl den Auszubildenden als auch den First Nations umfassende Möglichkeiten geboten werden sollen.

Zitate:

„Nova Scotia ist auf dem besten Weg, weltweit führend in der Produktion von grünem Wasserstoff zu werden. Unsere Regierung ist begeistert von den Vorteilen, die das EverWind-Projekt mit sich bringen wird, darunter grüne Arbeitsplätze und eine saubere, nachhaltige Zukunft für die Einwohner von Nova Scotia. Die Führungsrolle bei grünem Wasserstoff wird uns und unseren globalen Partnern helfen, unsere grüne Wirtschaft weiterzuentwickeln und den Klimawandel zu bekämpfen.“

Der ehrenwerte Tim Houston,

Premierminister von Nova Scotia

„EverWind spielt zusammen mit seinen indigenen Partnern eine führende Rolle dabei, Nova Scotia als Vorreiter für grüne Energie zu etablieren. Mehr als 100.000 Ingenieursstunden wurden in die EverWind-Produktionsanlage investiert, was sich in meinem Wahlkreis Cape Breton-Canso auf mehrere Generationen auswirken wird. Unsere Regierung ist stolz darauf, grüne wirtschaftliche Entwicklungen in unseren ländlichen Gemeinden zu unterstützen.“

Mike Kelloway,

Abgeordneter für Cape Breton – Canso

„Atlantik-Kanada nutzt sein Potenzial, ein globales Zentrum für saubere Energie zu werden. Die Führungsrolle von EverWind trägt zum Erfolg Kanadas bei, da wir arbeitsplatzschaffende Projekte für saubere Energie vorantreiben und den Marktzugang für kanadischen Wasserstoff in Deutschland und auf der ganzen Welt gewinnen.“

Der ehrenwerte Jonathan Wilkinson,

Minister für Energie und natürliche Ressourcen

„Wir freuen uns über den anhaltenden Erfolg von EverWind nach Abschluss des 125-Millionen-Dollar-Darlehens von Export Development Canada, das dazu beiträgt, Kanadas weltweite Führungsrolle im Bereich saubere Energie voranzutreiben. Da die Nachfrage nach Wasserstoff weltweit steigt, hat Kanada das Potenzial, ein führender Wasserstofflieferant auf dem Weg zu einer Netto-Null-Energieversorgung zu werden. Das EverWind-Projekt wird gute Arbeitsplätze und Möglichkeiten schaffen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig sind, und wir werden weiterhin kanadisches Fachwissen präsentieren, das weltweit und hier in Kanada gefragt und benötigt wird.“

Mary Ng,

Ministerin für Exportförderung, internationalen Handel und wirtschaftliche Entwicklung

„Wir sind begeistert, dass wir zu den ersten weltweit gehören, die das FEED-Engineering für unsere Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak abgeschlossen haben. Diese Leistung steht stellvertretend für die detaillierte und wichtige Pionierarbeit, die EverWind leistet, um unser Projekt in die Lage zu versetzen, die Kosten der Energiewende zu senken – eine Arbeit, die erforderlich ist, um langfristige Verträge in Milliardenhöhe zu sichern. Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, ein Zentrum für umweltfreundliche Kraftstoffe in Atlantik-Kanada zu entwickeln, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Black & Veatch, einem weltweit führenden Anbieter von Ingenieur- und Bauleistungen, während wir uns auf den Bau und den Betrieb vorbereiten.“

„Wir sind entschlossen, die Dekarbonisierung weltweit und hier in Nova Scotia voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass das EverWinds Projekt in Point Tupper den umweltfreundlichsten und wettbewerbsfähigsten grünen Wasserstoff in Nordamerika produzieren wird.“

Trent Vichie,

CEO und Gründer von EverWind

„Der Abschluss des FEED ist erst der Anfang einer spannenden Reise in eine sauberere und bessere Zukunft. Als Eigenkapitalpartner von EverWind unterstützen wir den Übergang zu grüner Energie und stellen uns eine Zukunft vor, in der Umweltschutz und wirtschaftlicher Wohlstand Hand in Hand gehen.“

Häuptling Terry Paul,

Membertou First Nation

„Unsere Beteiligung an diesem Projekt ist nicht nur eine strategische Entscheidung, sondern spiegelt auch unsere zentralen Werte und Verpflichtungen wider, sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht. Die Potlotek First Nation steht an der Seite von EverWind und ist bereit, Geschichte zu schreiben und einen neuen Standard für nachhaltige Energieerzeugung in Nordamerika zu setzen.“

Häuptling Wilbert Marshall,

Potlotek First Nation

„Die Mi'kmaw sind seit Tausenden von Jahren die Hüter dieses Landes, aber wir wurden von der Teilhabe an der Erschließung der natürlichen Ressourcen und dem Nutzen daraus ausgeschlossen. Bei diesem Ansatz geht es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte, sondern auch um den Aufbau echter Partnerschaften, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis beruhen und eine Zukunft der Versöhnung ermöglichen.“

Häuptling Cory Julian,

Paqtnkek First Nation

„Black & Veatch liefert seit 80 Jahren weltweit große Wasserstoff- und Ammoniakproduktionsanlagen mit innovativem Design und fortschrittlicher Technologie. Die Point Tupper-Anlage von EverWind ist mit dem Abschluss des Front-End-Engineering-Designs (FEED) eines der fortschrittlichsten Wasserstoff- und Ammoniakprojekte in Nordamerika und der Welt.“

„Unser Team wird weiterhin mit EverWind und seinen Ausrüstungslieferanten zusammenarbeiten, um Kanadas erste groß angelegte grüne Wasserstoff- und Ammoniakproduktion sicher, pünktlich und im Rahmen des Budgets zu liefern.“

Laszlo von Lazar,

President von Black & Veatch

„ILF freut sich über die Zusammenarbeit mit EverWind bei seinem transformativen und umweltfreundlichen Ammoniakprojekt. Wir sind stolz darauf, dass wir weiterhin die führende Technik vorantreiben und EverWind bei der Einhaltung der strengen Kriterien für die Herstellung umweltfreundlicher Kraftstoffe unterstützen können, einschließlich der EU RED II-Definition für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO). Wir freuen uns darauf, dafür zu sorgen, dass EverWind weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Energie setzt.“

Klaus Lässer,

CEO von ILF Consulting Engineers

„Casale ist stolz darauf, die Fortsetzung unserer langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit Black & Veatch bekanntzugeben. In den letzten 35 Jahren hat unsere Zusammenarbeit zu zahlreichen Erfolgen geführt, und wir freuen uns darauf, mit der Einführung unserer innovativen, flexiblen und dynamischen „FlexAMMONIA“-Technologie das nächste Kapitel aufzuschlagen. Diese Zusammenarbeit wird die EverWind-Initiative zur umweltfreundlichen Ammoniakproduktion vorantreiben und stellt einen wichtigen Meilenstein in der nachhaltigen Industriepraxis dar. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für Umweltschutz und operative Exzellenz.“

Federico Zardi,

CEO von Casale S.A.

„Der Abschluss der FEED-Studie durch EverWind ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Errichtung einer Großanlage für die Art von Infrastruktur, die Atlantik-Kanada für eine kohlenstoffarme Zukunft benötigt. Grüner Wasserstoff hat das Potenzial, die Treibhausgasemissionen in mehreren Sektoren in Atlantik-Kanada zu reduzieren und kann als flexibler Energieträger Szenarien für eine weitgehende Dekarbonisierung ermöglichen.“

Sven Scholtysik,

Director of Research, Net Zero Atlantic

„Die Nova Scotia Construction Labour Relations Association („NSCLRA“) ist stolz darauf, mit EverWind zusammenzuarbeiten, um den Bau und die Instandhaltung seiner grünen Energieerzeugungsanlage zu unterstützen. Das Generationenprojekt von EverWind wird nicht nur den gewerkschaftlich organisierten Bauunternehmern und Bauhandwerkern in Nova Scotia bedeutende Möglichkeiten bieten, sondern durch die Unterstützung der Beschäftigung von Auszubildenden wird EverWind auch dazu beitragen, die nächste Generation von Bauhandwerkern in Nova Scotia zu fördern.“

Robert Sheperd,

President, Nova Scotia Construction Labour Relations Association

„Der Cape Breton Island Building and Construction Trades Council vertritt mehr als 4.000 Handwerker, die mit mehr als 100 gewerkschaftlich organisierten Bauunternehmen zusammenarbeiten. Wir unterstützen die Entwicklung einer grünen Wasserstoffindustrie in Nova Scotia voll und ganz. Das Projekt von EverWind wird Tausende von Arbeitsplätzen in der Bauphase und hervorragende langfristige Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten in der gesamten Provinz durch den laufenden Produktionsbetrieb der Anlage schaffen. Dieses Projekt wird es mehr Einwohnern von Nova Scotia ermöglichen, näher an ihrem Wohnort zu arbeiten, und die langfristige Nachhaltigkeit unserer Provinz unterstützen.“

Jack Wall,

President, Cape Breton Island Building & Construction Trades Council

„Die Produktion von grünem Wasserstoff in Kanada wird eine wichtige Kraftstoffquelle sein, um die nationalen und globalen Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Das Clean Technologies Research Institute der Dalhousie University und das dazugehörige Green Hydrogen Research Cluster bringen Branchenpartner wie EverWind, Forscher, Nichtregierungsorganisationen und die Regierung zusammen, um die Erzeugung von grünem Wasserstoff sowohl für den Export als auch für die lokale Nutzung zu unterstützen. Wir unterstützen die Entwicklung von grünem Wasserstoff durch EverWind und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Energiewende.“

Mita Dasog und Michael Freund,

Co-Leads, Green Hydrogen Research Cluster, Dalhousie University

Anerkennung der Mi‘kmaw und ihres angestammten Gebietes

EverWind erkennt das angestammte und unangetastete Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und wir erkennen dieses Volk als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verwalter dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Unsere Arbeit beruht auf einem Grundprinzip der Mi'kmaq: Verantwortung für die Umwelt. Wir verpflichten uns, mit den Mi‘kmaq zusammenzuarbeiten, indem wir sie konsultieren, uns engagieren und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufbauen.

Über EverWind Fuels

EverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von grünem Wasserstoff. EverWind erhielt die erste Umweltgenehmigung in Nordamerika für ein Großprojekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und ist mit der Planung, dem Engineering und der Entwicklung der ersten Phase seiner Projekte zur Erzeugung von grüner Energie und der Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak umwandeln wird, weit fortgeschritten. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit erstklassigem Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere sicherheitsorientierte Kultur, die sich in 18 Jahren ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten manifestiert, ist das Ergebnis einer hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Belegschaft.

EverWind hat drei Eigenkapitalpartner aus den First Nations und setzt sich für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern und für die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Gemeinden und Interessenverbänden zusammen.

EverWind entwickelt gleichzeitig auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador ein globales Projekt für grüne Kraftstoffe. Dieses Projekt wird entscheidend dazu beitragen, dass die Windenergie in dem Umfang und zu den wettbewerbsfähigen Bedingungen zur Verfügung steht, die einige der größten Industrieunternehmen der Welt benötigen, um ihre Ziele im Bereich der grünen Energie zu erreichen. EverWind bereitet derzeit seinen Antrag auf Umweltgenehmigung vor und hat bereits 17 Monate lang Umweltdaten gesammelt und die größte Windmesskampagne in der Provinz durchgeführt. EverWind arbeitet weiterhin mit den Gemeinden und Interessengruppen auf der Burin-Halbinsel zusammen und kooperiert eng mit der Regierung von Neufundland und Labrador, um den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wohlstand der Region für zukünftige Generationen zu sichern.

EverWind wird von Trent Vichie, Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners und ehemaliger Blackstone-Partner, geleitet. Das Entwicklungsteam von EverWind besteht aus über 20 Mitgliedern, die zuvor in leitenden Positionen bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien, Ingenieurwesen und Energieversorgung tätig waren. EverWind wird außerdem von einem erstklassigen Beraterteam unterstützt, zu dem Black & Veatch, ILF, RES, Strum Consulting, McInnes Cooper, King & Spalding, McKinsey, Morgan Stanley, CIBC und Citi gehören.

Über Black & Veatch

Black & Veatch ist ein globales Ingenieur-, Beschaffungs-, Beratungs- und Bauunternehmen, das sich zu 100 % im Besitz von Mitarbeitern befindet und seit mehr als 100 Jahren Innovationen im Bereich nachhaltiger Infrastrukturen vorweisen kann. Seit 1915 unterstützen wir unsere Kunden dabei, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem wir uns um die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer wichtigsten Infrastrukturen kümmern. Unser Umsatz im Jahr 2021 überstieg 3,3 Milliarden US-Dollar. Folgen Sie uns auf www.bv.com und in den sozialen Medien.

