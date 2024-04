RESULTATFORVENTNING REVIDERET SOM FØLGE AF PÅVIRKNING FRA VIRKSOMHEDSKØB

SELSKABSMEDDELELSE nr. 25 - 9. april 2024

Resultatforventningen for 2024 er revideret som følge af den netop meddelte aftale om at købe Ekol Logistics internationale transportnetværk.



DFDS-koncernens omsætning forventes i 2024 nu at ville stige med 8-11% i forhold til 2023, forudsat at købet gennemføres i begyndelsen af 4. kvartal 2024. Den tidligere forventede omsætningsstigning i 2024 var 5-8%.

Forventningen til EBIT for 2024 er uændret DKK 2,0-2,4 mia.

På grund af en forventet integrationsperiode på 2-3 år forlænges perioden til at indfri den finansielle ambition om en ROIC på omkring 10% i 2026 til 2027.

Ovennævnte køb forventes ved gennemførelsen at øge DFDS’ finansielle gearing, NIBD/EBITDA, med omkring 0,3x på proforma-basis.

Den finansielle ambition om at reducere den finansielle gearing til 2,5x i 2026 er uændret, ligesom den finansielle ambition om at generere et årligt Justeret frit cash flow på DKK 1,5 mia. i perioden 2024-2026 er uændret.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





