CIRRO is sponsor van C-Suite Spring 2024, de bijeenkomst van leiders uit de Europese retailsector

BRUSSEL, België, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO , een leidende wereldwijde leverancier van logistieke en fulfillmentoplossingen voor e-commerce, is de trotse sponsor van C-Suite Spring 2024 , dat wordt georganiseerd door Cross-Border Commerce Europe . Tijdens dit evenement op het hoogste niveau komen topmanagers uit de retailsector uit heel Europa samen.



Op 2 en 3 mei 2024 vindt in Brussel C-Suite Spring 2024 plaats. Dit is een unieke kans voor leiders uit de sector om samen te komen, inzichten uit te wisselen, nieuwe partnerschappen aan te gaan en bruikbare resultaten te bereiken. Tijdens het evenement van dit jaar zullen we dieper ingaan op actuele onderwerpen zoals emissieloze thuisbezorging, generatieve AI en marktplaatsen, en cybersecurity.

Thijs Boots, Vice Managing Director en Head of Sales bij CIRRO E-Commerce Europe , zei: "Als zilveren sponsor van C-Suite Spring 2024 verzorgt CIRRO vier rondetafelsessies, waarin we onze uitgebreide logistieke en multikanaal fulfillmentoplossingen voor internationale e-commerce presenteren. We kunnen voldoen aan uiteenlopende behoeften van retailers, wat hen de flexibiliteit geeft om een van beide of beide oplossingen te kiezen."

Charles Lu, Head of Business Development bij CIRRO Fulfillment Europe, voegde hieraan toe: "Door gebruik te maken van ons robuuste Europese netwerk, geavanceerde AMR-technologie (Automatic Mobile Robot) en diepgaande expertise in de retailsector, stelt CIRRO retailers in staat hun activiteiten te stroomlijnen en de klantbeleving te verbeteren. We streven ernaar om retailers te helpen problemen op te lossen en hun activiteit uit te breiden naar nieuwe markten naarmate hun pakketvolume groeit, zodat ze de steeds veranderende markt kunnen voorblijven."

CIRRO nodigt retailers uit om dit exclusieve evenement bij te wonen en zal alle kosten op zich nemen, behalve de reiskosten. Kom naar C-Suite Spring 2024, ontmoet collega's uit de internationale retailsector en kom in contact met CIRRO. Als u C-Suite Spring 2024 wilt bijwonen, kunt contact opnemen met CIRRO om uitgenodigd te worden.

Over CIRRO

CIRRO is uw wereldwijde leverancier van logistiek- en fulfillmentoplossingen voor internationale e-commerce. Wij richten ons vooral op het creëren van complete supplychain-ecosystemen om de wereldwijde e-commercesector van logistiek- en fulfillmentoplossingen te voorzien. CIRRO heeft twee submerken: CIRRO E-Commerce en CIRRO Fulfillment .

