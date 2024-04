Midland agrandit sa position de terrain pour l’or à la Baie-James avec le nouveau projet Caniapisc Au

MONTRÉAL, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’expansion de son portfolio de projets pour l’or avec la récente acquisition, par désignation sur carte, du projet Caniapisc Au dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 94 claims couvrant une superficie de 47 kilomètres carrés.



Faits saillants :

Récente acquisition par désignation sur carte du projet Caniapisc Au;

Anomalies aurifères historiques inexpliquées dans des échantillons de tills, contenant jusqu’à 41 grains d’or délicats et 66 modifiés;

Programme d’exploration de reconnaissance planifié pour l’été 2024.



Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Dans la Province du Supérieur, les séquences volcaniques bimodales (basaltes et rhyolites) et les formations de fer sont généralement reconnues pour leur potentiel respectif pour les métaux de base (Cu-Zn-Ag-Au) et pour l’or. De plus, le Complexe de Raynouard est moins métamorphisé et donc mieux préservé que d’autres secteurs dans la Sous-province d’Ashuanipi, ce qui le rend plus favorable pour l’exploration minière (meilleure préservation des gîtes potentiels).

Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Les indices historiques au sud du projet comprennent l’indice Eagle, où des échantillons choisis ont livré des valeurs allant jusqu’à 0,76 % Cu, 8,94 % Zn, 14,3 g/t Ag, 0,73 g/t Au, et jusqu’à 3,78 g/t Au sur 1,0 mètre dans des échantillons en rainures; l’indice Peacock, qui a livré une teneur de 1,7 g/t Au sur 7,0 mètres en rainures; et l’indice Falcon, où des échantillons choisis ont livré des teneurs atteignant 8,6 % Cu, 3,8 g/t Au, 49,6 g/t Ag, 1,3 % Mo, et jusqu’à 3,0 % Cu, 4,4 g/t Au, 20,1 g/t Ag sur 1,0 mètre en forage.

Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. En effet, trois (3) échantillons de tills situés dans l’empreinte actuelle du projet ont livré jusqu’à 41 grains d’or délicats, 66 grains modifiés et 9 grains d’or remodelés qui, à notre connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’un suivi détaillé. La concentration en grains d’or délicats et modifiés, combinée à notre observation que la plupart des galets présents dans ces tills sont principalement d’origine volcanique et sédimentaire, pourrait indiquer une source proximale située en amont glaciaire. Ces comptes de grains d’or dans les tills sont considérés fortement anomaux. À titre d’exemple, le seuil anomal pour les grains d’or dans les tills dans le secteur aurifère de Timmins dans la région de l’Abitibi n’est que de 5 grains (McClenaghan, 2001). Cette statistique est établie à partir d’échantillons traités en utilisant la même méthode et le même laboratoire que les valeurs présentées ci-dessus.

Un programme de reconnaissance par prospection et échantillonnage de tills est actuellement planifié pour la prochaine saison d’exploration estivale, en vue d’identifier la source de l’or associé à ces anomalies dans les tills.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

