Jour J du coup d’envoi de la plateforme de collaboration open source version 2.0 signée Penpot

MADRID, Espagne, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Penpot, éditeur du meilleur logiciel open source de design et de prototypage du marché annonce ce jour la sortie de Penpot 2.0. Cette mise à jour majeure apporte de solides fonctionnalités collaboratives et des critères de personnalisation visant à simplifier les flux de travail entre les équipes de conception créative et d’ingénierie.



Pour Pablo Ruiz-Múzquiz, PDG de Penpot, « Le marché actuel de la conception maquette UI devrait progresser de 75 % entre 2021 et 20301 en réponse à la demande croissante des utilisateurs pour des logiciels plus rapides et plus performants sur l’ensemble de leurs appareils. Ces prévisions exacerbent la pression qui s’exerce sur les designers et les développeurs partout dans le monde pour concevoir plus rapidement des produits de qualité, et dans le même environnement. Penpot 2.0 y répond exactement au moyen d’une approche de programmation déclarative révolutionnaire appuyée sur le codage, qui permet enfin aux professionnels de réunir les aspects de conception et de code ».

La sortie de Penpot 2.0 apporte aux utilisateurs des outils de qualité professionnelle revisités pour répondre à la fois à leurs attentes croissantes et aux besoins évolutifs d’une plateforme axée sur la collaboration permettant aux designers et aux développeurs de mieux se comprendre. Les fonctionnalités phares comprennent le module CSS Grid layout (modèle de disposition en grille), des bibliothèques de composants visuels avancées et une interface utilisateur rafraîchie et conçue pour être intuitive.

Le module CSS Grid layout permet aux designers de créer des collections d’éléments plus responsive à réagir aux règles de codage des développeurs pour un meilleur transfert. Leurs créations sont préservées par l’intégration des normes Web directement dans les fichiers de conception.

Les bibliothèques de composants visuels ont été repensées pour reposer sur une nouvelle structure de données dont l’objectif est d’aider les designers et les grandes équipes à concevoir des collections à grande échelle de manière plus modulaire. Ces composants favorisent la réutilisation systématique d’éléments d’interface utilisateur communs à plusieurs modèles de flux conceptuels.

Très accessible, la nouvelle interface utilisateur intuitive est conçue pour optimiser l’expérience des utilisateurs, leur permettant de consacrer plus de temps à la création. Elle permet également de réaliser des gains de performance qui répondent à des besoins en collaboration à grande échelle. L’interface utilisateur est alimentée par des améliorations de performance conçues pour la montée en charge des projets de design.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires se distinguent les balises HTML rapportées aux feuilles de style SVG et CSS existantes, des modes sombres et clairs, et une fonction de remplissage graphique visant à préserver les dimensions des images. Une collaboration fluide, c’est ce que toutes ces mises à jour ont permis de créer, sans compter que les équipes de design et d’ingénierie sont désormais à même de mieux se comprendre et d’utiliser les mêmes outils pour construire des produits ensemble plutôt que dans des environnements distincts.

« Penpot 2.0 est un produit open source qui favorise la collaboration en faisant tomber toutes les barrières entre les designers et les développeurs » ajoute Pablo Ruiz-Múzquiz. Et de conclure : « Notre approche de programmation appuyée sur le code est née de l’expression des besoins des utilisateurs. Au-delà de la création d’un langage commun, un ensemble de normes partagées conduit à harmoniser le processus de développement tout en accélérant la création de produits de qualité supérieure. En gardant à l’esprit les besoins de la communauté, Penpot 2.0 œuvre en faveur d’une évolution et d’une adaptation rapides, ce qui permet aux équipes de collaborer efficacement et sans contraintes. »

Depuis sa création en 2021, Penpot a grandi au point de recenser à ce jour plus de 600 000 professionnels et 120 000 équipes parmi les utilisateurs de sa plateforme. Avec son impressionnant ratio de 1 - 1,5 entre les designers et les développeurs, la version 2.0 de la solution est en bonne voie de dépasser les attentes fixées à 1 - 2. La technologie développée par Penpot fait par ailleurs largement force d’innovation dans le domaine des plateformes collaboratives en répondant équitablement aux besoins de tous les professionnels.

« Penpot lève toutes les barrières de la participation créative pour tous ceux qui co-construisent des logiciels, et permet aux designers et aux développeurs de collaborer en toute harmonie et dans une approche plus inclusive. Le mur séparant la conception créative du développement est tombé pour de bon. Les projets de développement logiciel upstream sur lesquels je travaille reposent sur le référentiel central d’éléments créatifs et sur l’espace collaboratif non moins central de Penpot. En tant que designer, je n’ai pas à justifier intégralement de mes choix créatifs et les développeurs peuvent directement générer du code à partir de mes projets intégrés, ce qui représente des gains de temps et simplifie la collaboration. Les équipes informatiques qui travaillent avec moi trouvent également que l’interface accessible et conviviale de Penpot facilite l’intégration de nouveaux designers et développeurs au cœur des projets. Mais son meilleur atout est assurément sa conception open source ! »

observe Máirín Duffy, Ingénieure principale en charge de l’expérience utilisateur chez Red Hat.

« Penpot est un excellent moyen d’accéder aux emplois créatifs et son côté pédagogique est sans limites. La solution permet également aux utilisateurs des pays en voie de développement de participer à l’industrie créative de manière équitable. C’est son approche ouverte qui la rend unique et extrêmement conviviale ».

ajoute Michał Malewicz, fondateur de Squareblack/Hype4.Academy.

La version 2.0 de Penpot illustre l’engagement de son éditeur envers la liberté et le contrôle des utilisateurs et son architecture open source est conçue pour s’adapter à toute une gamme de logiciels déjà en place. Penpot 2.0 apporte une touche de créatif aux flux de travail qui évoluent dans le sens des utilisateurs, et non pas en mode silo.

À propos de Penpot

Penpot est le premier éditeur de logiciel collaboratif open source qui rassemble designers et développeurs autour de belles réalisations. Plus de 600 000 professionnels et 120 000 équipes y ont recours pour élaborer leurs projets créatifs. Conçue et développée par l’équipe produit de Penpot et fortement plébiscitée par l’ensemble de ses utilisateurs, la solution permet aux équipes de construire ensemble et en toute transparence, dans le respect de la vision créative des designers et sans se perdre dans les méandres du code, tout en aidant les développeurs à mettre au point des produits plus rapidement. Des outils partagés, des options d’intégration, un langage commun et des normes ouvertes se trouvent au cœur de ces flux de travail plus fluides, qui démultiplient tous les angles d’efficacité de la collaboration. Kaleidos est une start-up technologique fondée en 2011 qui se consacre au développement de produits open source. La société est domiciliée à Madrid, en Espagne, et son PDG Pablo Ruiz-Múzquiz en assure la direction exécutive. Kaleidos a pour mission de repenser la dynamique d’interaction entre les designers et les développeurs pour un succès partagé entre les équipes. Nous vous invitons à suivre ces liens pour en savoir plus sur Penpot, sa communauté d’utilisateurs, sans oublier le prochain événement Penpot Fest organisé à Barcelone en juin 2024.

Contact presse:

Nectar Communications

Penpot@nectarpr.com

