Inbank kaasab lisakapitali

AS Inbank emiteerib 2024. aasta aprillis suunatud emissiooni kaudu võlakirju, mis kuuluvad esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1).

Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine suunatakse üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamise eesmärk on tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta Inbankile kehtestatud kapitalinõudeid.

AT1 võlakirjade märkimine toimub 12. aprillist kuni 19. aprillini 2024. Pakkumisele tuleb 200 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot. Inbankil on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada.

AT1 võlakirjade intressimäär on 10% aastas ja intressi makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie aasta möödudes emiteerimisest. Pakkumise tulemustest teavitab Inbank eraldi teatega.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400 kaupmehega on Inbankil 892 000 aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Lisainfo:

Marko Varik

finantsjuht

marko.varik@inbank.ee

+372 5690 0286