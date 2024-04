Selskabsmeddelelse nr. 10-2023/24

9. april 2024

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

CapHold inv 4 ApS meddeler det endelige resultat af det frivillige offentlige overtagelsestilbud

CapHold inv 4 ApS ("Tilbudsgiver"), som den 4. april 2024 offentliggjorde det foreløbige resultat af det frivillige offentlige overtagelsestilbud vedrørende InterMail A/S ("InterMail") ("Tilbuddet"), offentliggør i dag det endelige resultat af Tilbuddet.

Den endelige optælling af accepter viser, at Tilbudsgiver har modtaget gyldige accepter af Tilbuddet fra aktionærerne i InterMail for i alt 3.478.413 aktier, svarende til 90,29 % af aktierne og stemmerettighederne i InterMail (på fuldt udvandet basis som følge af udnyttelse af i alt 255.000 warrants, der vil blive konverteret til aktier forud for gennemførelsen af Tilbuddet).

Tilbudsgiver oplyser videre, at alle betingelser for gennemførelse af Tilbuddet er opfyldt, og at Tilbudsgiver har besluttet at gennemføre Tilbuddet på de vilkår, der fremgår af Tilbudsdokumentet, herunder under forudsætning af at visse af betingelserne som anført i Tilbudsdokumentet fortsat er opfyldt på gennemførelsestidspunktet.

Gennemførelsen af Tilbuddet forventes at ske den 30. april 2024.

Da Tilbudsgiver har modtaget accepter for mere end 90 % af aktierne og stemmerettighederne i InterMail på fuldt udvandet basis, vil Tilbudsgiver snarest muligt søge at tvangsindløse de tilbageværende minoritetsaktionærer i InterMail.

Derudover vil Tilbudsgiver anmode om, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der vil blive stillet forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Tilbudsgiver vil også søge at afnotere InterMails aktier fra Nasdaq Copenhagen.

Tilbudsgivers meddelelse er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Ansvarsfraskrivelse og information til aktionærer i udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet udgør ikke et tilbud, hverken direkte eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor afgivelsen eller accepten af Tilbuddet ikke ville være i overensstemmelse med lovgivning om værdipapirer eller andre love eller bestemmelser i en sådan jurisdiktion, herunder USA. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Tilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i InterMail A/S. Tilbuddet fremsættes udelukkende i form af tilbudsdokumentet, der er udarbejdet og offentliggjort af Tilbudsgiver. Tilbudsdokumentet indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet. Aktionærer i InterMail A/S opfordres til at læse tilbudsdokumentet og alle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Tilbuddet.

Enhver aktionær skal selv orientere sig om gældende lovgivning og mulige skattemæssige konsekvenser i forbindelse med Tilbuddet og bør rådføre sig med sine professionelle rådgivere.

Venlig hilsen

InterMail A/S

