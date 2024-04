ORAPI : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale mixte du 30 Avril 2024

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 9 avril 2024 à 17h30

Assemblée Générale d’ORAPI

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société ORAPI sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 30 avril 2024 à 10 heures, au centre logistique de la société, dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - ORAPI LOGISTIQUE, Allée du petit bois à Saint-Vulbas (01150).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la publication de l’avis.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions et l’avis de convocation ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 mars 2024. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent en pages 16 et 17 de l’avis de réunion, et sont également disponibles sur le site Internet du Groupe.

Les documents préparatoires à l’Assemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (https://orapi.com/fr/finance/information-reglementee/assemblee-generale/2024-10#fil-ariane) depuis le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, le 22 avril 2024

Assemblée Générale, le 30 avril 2024

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com



Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

