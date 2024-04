Nouveau président belge pour le Mouvement Olympique

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’aube des Jeux Olympiques d’été de Paris, un autre belge prend les rênes d’une des institutions principales du Mouvement Olympique. Le Belge Ingmar De Vos, président de la Fédération Equestre Internationale (FEI) depuis 2014, a été élu à l’unanimité nouveau président de l’Association des fédérations internationales olympiques d’été (ASOIF).

La Belgique représentée à l’international

L’élection s’est déroulée aujourd’hui, 9 avril 2024, lors de la 48ème assemblée générale de l’ASOIF qui s’est tenue à Birmingham au Royaume Uni dans le cadre du Sommet mondial Sport et Affaires de SportAccord. Ingmar De Vos s’est présenté sans opposition et a été élu pour un mandat de quatre ans. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2025.

« Je suis très touché par le résultat d’aujourd’hui et j’aimerais exprimer ma profonde gratitude aux Fédérations Internationales de sport d’été pour leur confiance », a déclaré Ingmar De Vos, le président nouvellement élu de l’ASOIF.

Le monde du sport belge se réjouit également de la nomination : « Au Comité national olympique belge, nous connaissons Ingmar comme une personne très fiable et travailleuse, qui a une grande intégrité et un cœur pour le sport », a déclaré Jean-Michel Saive, président du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB). « Nous avons la chance de pouvoir compter sur son expertise pour les décisions stratégiques clés. Je tiens à féliciter Ingmar d'avoir accepté la tâche essentielle de diriger une organisation aussi vitale au sein du Mouvement olympique en tant que premier président belge. Je suis convaincu qu'il sera un excellent président pour l'ASOIF. Je lui souhaite le meilleur. »

Ambitions en tant que président ASOIF en devenir

« En janvier 2025, je succéderai à Francesco Ricci Bitti, une personnalité très respectée du Mouvement olympique. Je saisis d’ores et déjà l’occasion pour rendre hommage à son leadership et à ses réalisations et le remercier pour son soutien indéfectible, ses conseils avisés et sa grande amitié. Je suis pleinement conscient du fait que j’ai de grandes responsabilités à assumer.

L’ASOIF joue un rôle important dans la prise de décision du CIO et du Mouvement Olympique et représente l’intérêt collectif de 33 fédérations internationales, comprenant plus de 40 disciplines sportives olympiques. L’organisation se concentre sur des sujets importants tels que la diversité, l’inclusion et la durabilité. Elle facilite également le dialogue et partage la connaissance entre toutes les parties intéressées. En tant que nouveau président de l’ASOIF, j’emprunte la même voie que Francesco Ricci Bitti afin de développer une stratégie à long terme pour l’ASOIF, en ligne avec l’essence de la Charte Olympique.

Durant mon mandat, je me donnerai pour mission de continuer à renforcer le rôle des Fédérations Internationales de sport d’été au sein du Mouvement olympique, de me concentrer sur un dialogue ouvert et constructif avec le CIO, d’intensifier encore la communication avec et entre nos Fédérations Internationales, et de développer une stratégie pour l’avenir afin qu’ensemble nous puissions continuer à contribuer à la popularité, à l’attrait et à la durabilité des Jeux olympiques ».

Pleine confiance des membres, du président et du CIO

« Au nom du Comité International Olympique, je tiens à féliciter chaleureusement Ingmar De Vos pour son élection à la présidence de l’ASOIF, » a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. « Nous nous réjouissons de la poursuite de l’excellente coopération entre le CIO et l’ASOIF. Les Fédérations Internationales sont un pilier fondamental de notre Mouvement olympique. Depuis sa création en 1983, l’ASOIF a joué un rôle essentiel dans la promotion et le renforcement des FI en rassemblant les intérêts communs de chaque fédération sportive. Ce faisant, l’ASOIF a sauvegardé l’autonomie du sport et préservé l’unité du Mouvement olympique dans les moments cruciaux. Dans son nouveau rôle, Ingmar De Vos bénéficiera de son expérience en tant que président de la FEI et membre du CIO. »

« Ayant été président de l’ASOIF pendant près de 12 ans, je suis convaincu qu’Ingmar De Vos a l’expérience et l’endurance nécessaires pour diriger notre organisation », a déclaré Francesco Ricci Bitti, président sortant de l’ASOIF. "J’ai eu le plaisir de travailler avec lui non seulement à l’ASOIF, mais aussi à d’autres postes. Ingmar est très expérimenté, orienté vers la recherche de solutions et, surtout, il possède de belles qualités humaines. Il est également très agréable de savoir qu’il bénéficie du soutien total de nos membres, ce qui est la clé du succès. C’est un grand jour pour l’ASOIF et le Mouvement olympique. »

Biographie d’Ingmar De Vos

De nationalité belge, Ingmar De Vos est né le 5 août 1963. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques, en relations internationales et en droit international et européen de la Vrije Universiteit Brussel.

Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que conseiller au Sénat de Belgique. Il a rejoint la Fédération Royale Belge des Sports Equestres (FRBSE) en tant que directeur général en 1990 et a occupé le poste de secrétaire général de 1997 à 2011.

M. De Vos est le cofondateur de la Fédération équestre européenne (EEF), dont il a été le secrétaire général de 2010 à 2011.

En 2011, Ingmar De Vos a rejoint la FEI en tant que secrétaire général.

Le 14 décembre 2014, lors de l’assemblée générale de la FEI qui s’est tenue à Bakou en Azerbaïdjan, après trois ans en tant que secrétaire général, le Belge a été élu président de la FEI lors d’une élection contestée, à une écrasante majorité au premier tour de scrutin. Quatre ans plus tard, lors de l’Assemblée générale de la FEI à Manama au Bahreïn le 20 novembre 2018, il s’est présenté sans opposition et a été réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat de quatre ans. Le 13 novembre 2022, M. De Vos a été réélu pour un troisième et dernier mandat par l’Assemblée générale de la FEI au Cap en Afrique du Sud. Il s’est présenté sans opposition, comme cela avait été le cas quatre ans plus tôt.

Ingmar De Vos a été élu membre du Comité international olympique (CIO) en septembre 2017 et est membre des commissions suivantes : Commission de coordination des Jeux de la XXXIVe Olympiade à Los Angeles 2028 (2019 - ) ; Affaires juridiques (2018 - ) ; et Égalité des genres, diversité et inclusion (2019 - ). Il est membre de la Belgian Olympic Academy et siège depuis 2017 au conseil d’administration du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB).

Depuis 2016, il est membre du groupe de travail sur la gouvernance de l’Association des fédérations internationales olympiques d’été (ASOIF). En 2019, il a rejoint le Conseil de l’ASOIF.

Depuis 2021, il est membre du comité exécutif de SportAccord, le sommet mondial du sport et des affaires.

De 2018 à 2022, Ingmar De Vos a siégé au Conseil de fondation de l’Agence mondiale antidopage (AMA). Depuis 2018, il est membre du comité exécutif de l’AMA.

En 2014, il a été délégué auprès de la International Horse Sports Confederation (IHSC). Il a été vice-président de l’organisation (2014-2019) et président de 2020 à 2022. Il en est actuellement le vice-président.

Ingmar De Vos est un champion de l’égalité des genres pour les Nations-Unies et parle couramment le néerlandais, l’anglais et le français.

