AI-Media Lança Lexi Tool Kit Aprimorado no NAB 2024

NEW YORK, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder mundial em soluções de legendagem alimentada por IA, lança dois novos produtos no prestigiado NAB Show 2024 de 14 a 17 de abril e Las Vegas, EUA. Reconhecidas por suas inovações de ponta que atendem à indústria de transmissão, as últimas ofertas da AI-Media; LEXI DR (Disaster Recovery - Recuperação de Desastre) e LEXI Recorded estão prontas para revolucionar o mercado de legendagem.



Além de oferecer inúmeras atualizações de produtos como o LEXI e nossa linha de codificadores IP e SDI, a AI-Media está muito animada em lançar o novo produto LEXI DR, uma solução inovadora que garante a entrega ininterrupta de legendas, mesmo diante de interrupções na nuvem e na conectividade. Com o LEXI DR, as emissoras podem ter certeza de que suas legendas sempre permanecerão no ar com o mínimo de interrupção possível, graças à integração perfeita do fluxo de trabalho de legendas, servidores redundantes no local e opções de configuração flexíveis por meio de máquinas virtuais ou hardware. Esta solução oferece 99,99% de tempo de atividade de legendas, escalabilidade com até 10 instâncias disponíveis por unidade LEXI DR, além da confiança de que os dados estão seguros com criptografia robusta e medidas de segurança. O LEXI DR é um exemplo do compromisso da AI-Media em fornecer soluções de legendagem confiáveis, resilientes e seguras para a indústria de transmissão.

A AI-Media também apresentará o LEXI Recorded, projetado para agilizar o processo de legendagem de conteúdo gravado. A solução oferece velocidade de resposta e eficiência de custos sem precedentes, tornando-a perfeita para clipes de notícias, destaques e promoções urgentes. O LEXI Recorded possui recursos como de processamento em massa, precisão acima de 98%, tipos de saída de arquivo flexíveis, opções multilíngues, além de poder ser integrado ao fluxo de trabalho de legendas para que os arquivos possam ser legendados sem sair do sistema de gerenciamento de mídia. Com o LEXI Recorded, as emissoras podem garantir legendas rápidas e econômicas do seu conteúdo gravado com precisão e facilidade incomparáveis.

“A AI-Media, se dedica em quebrar os limites da inovação para atender as necessidades em constantes mudanças dos clientes”, disse James Ward, Dirigente de Vendas da AI-Media. "Estamos entusiasmados com o lançamento do LEXI Recorded e do LEXI DR no NAB Show 2024, que é um exemplo da nossa busca incansável pela excelência em tecnologia de legendas. O LEXI DR representa o componente final para o alcance da automação completa de legendas. O LEXI DR conclui a automação do processo de legendagem. Anteriormente, a intervenção humana servia como backup, mas o LEXI DR revoluciona isso eliminando a necessidade de supervisão manual.”

Além dos lançamentos de produtos, a AI-Media apresentará um “Estação de Inovação” em seu estande da NAB, onde os participantes poderão explorar novas tecnologias interessantes que fazem parte dos roteiros de produtos da empresa. As visualizações mostrarão os avanços da IA generativa e sua aplicação na elaboração de modelos de tópicos, também conhecidos como dicionários personalizados. Esses modelos de tópicos aumentam a precisão, oferecendo sugestões de palavras e pronúncias contextualmente relevantes com base em temas, tópicos e assuntos. Além disso, as visualizações contarão com inovações, como legendas faladas ou dublagem, bem como audiodescrição automatizada. AI-Media utiliza suas décadas de experiência em transmissão para garantir que nossas soluções de legendagem sejam interoperáveis em diferentes fluxos de trabalho, padrões de vídeo e regiões. Como líder inovadora no setor de legendagem, a AI-Media continua comprometida em impulsionar o progresso e moldar o futuro da mídia acessível em todo o mundo.

Para mais informação sobre as revolucionárias soluções de legendagem da AI-Media, visite:

AI-Media: AI-Media.tv

LEXI DR (Disaster Recovery): https://hubs.ly/Q02rWtMD0

LEXI Recorded: https://hubs.ly/Q02rWtLS0

Sobre a AI-Media:

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções inovadoras de fluxo de trabalho de legendagens. Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media conseguiu revelar dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, o LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Este marco solidifica ainda mais a posição da AI-Media como líder em tecnologia de IA para soluções de fluxo de trabalho de legendagens ao vivo e gravadas. Com o compromisso de utilizar a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo. Ai-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fde5af3-8765-4882-abaa-03746dcde8af