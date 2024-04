NeuroVigil, das wertvollste Neurotech-Unternehmen der Welt, bringt iBrain™ in den USA auf den Markt

SAN FRANCISCO, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NeuroVigil, das im Silicon Valley ansässige Neurotechnologie-Powerhouse, hat bekanntgegeben, dass es seinen nicht-invasiven iBrain™ Personal Brain Monitor in vier US-Bundesstaaten auf den Markt gebracht und 1,4 % seiner Aktien für mehr als 85 Mio. USD verkauft hat, wodurch das Unternehmen in der höchsten Serie-B-Finanzierung der Geschichte mit einer Marge von 4,5 Mrd. USD auf über 6 Mrd. USD bewertet wurde, was mehr als dem Zwölffachen der Serie-B-Bewertung von Facebook entspricht. Die Finanzierung selbst, zu der 27 strategische Investoren eingeladen waren, darunter ein wichtiges Krankenhaus, eine führende Universität, ein amerikanischer Super Angel, 3 Elite-Risikokapitalgeber, 5 bahnbrechende Kliniken und 7 führende Anwaltskanzleien, die die Unterstützung skalierbarer, nicht-invasiver Gehirntechnologien gegenüber begrenzten und invasiven Technologien bevorzugten, dauerte nur 24 Minuten. „Wer braucht Implantate, wenn wir schon das richtige Produkt haben“, so Dr. Philip Low, Vorsitzender, Chief Executive und Technology Officer, Gründer und Mehrheitseigentümer von NeuroVigil.

In der ersten Phase der Markteinführung wird iBrain, das als Prüfprodukt positioniert ist, nach Biomarkern für Apnoe, Aneurysmen und Arzneimittelnebenwirkungen bei asymptomatischen Personen suchen, wie es bereits in Zusammenarbeit mit Roche und Novartis, den ersten zahlenden Kunden von NeuroVigil seit über einem Jahrzehnt, geschehen ist. Den Prüfenden Aerzten ist es zunächst nicht gestattet, die Therapie eines Patienten auf der Grundlage der iBrain-Daten zu ändern. Dies ist erst nach den von der FDA genehmigten Tests möglich. In der zweiten Phase wird NeuroVigil das kleinere iBrain 3 auf den Markt bringen, das nach Anzeichen von Hirntumoren und Parkinson suchen und Menschen, die nicht kommunizieren können, helfen soll, ohne ihnen ein Loch in den Kopf bohren zu müssen. Das Projekt wurde auf Wunsch des verstorbenen NeuroVigil-Beraters Stephen Hawking initiiert, für den Fall, dass er eingeschlossen würde, und sein Patent – das Unternehmen zieht Patente Publicity-Stunts vor – ist eines von 48 Patenten, die NeuroVigil erteilt wurden (das Unternehmen hat weitere 25 Patente angemeldet) und wurde vom US-Patentamt im Schnellverfahren geprüft. Ein gemeinsamer Abstract von Dr. Low und Dr. Hawking, der die mit der NeuroVigil-Technologie analysierten Gehirnmuster von Dr. Hawking zeigt, wurde bereits 2012 veröffentlicht. Die Technologie wurde 2013 auch erfolgreich am ALS-Patienten Augie Nieto demonstriert, der mit seinem Gehirn „COMMUNICATE“ buchstabierte.

Parallel dazu prüft NeuroVigil, das ähnlich wie eine Holding für geistiges Eigentum organisiert ist, aber über ein kleines Team phänomenaler Auftragnehmer verfügt, die die Kunden unterstützen, die Gründung eines Joint Ventures mit einem amerikanischen, einem deutschen und einem japanischen Automobilkonzern, um Fahrer zu überwachen und zum Teil Dynamic Spectral Scoring (DSS) und andere Techniken anzuwenden, um das Management von Elektrobatterien für Autos und Lastwagen zu revolutionieren. Ein erstes Treffen mit dem deutschen Mischkonzern fand im Februar in Stockholm statt.

DSS wurde ursprünglich von Dr. Low als Doktorand am Salk Institute auf persönliche Empfehlung des verstorbenen DNA-Nobelpreisträgers Francis Crick (der als Teenager die Dr. Lows Arbeiten an der Harvard Medical School gesehen hatte) entwickelt und in seiner einseitigen Doktorarbeit zusammengefasst. Diese Technologie funktioniert wie ein hochempfindliches Radar für Daten, indem sie dabei hilft, statistisch signifikante Veränderungen in den Daten zu erkennen, unabhängig davon, wie unmerklich sie für den Menschen sind, die dazu verwendet werden können, zu erkennen, in welchem Zustand sich ein System befindet, und zu prognostizieren, in welchen anderen Zustand das System übergehen wird, und zwar auf unüberwachte Weise, ohne ein eingebettetes statistisches Modell zu verwenden oder eine KI darauf zu trainieren, menschliche Leistung (und menschliche Voreingenommenheit) zu replizieren. Die Technik wurde auf eine Reihe von Systemen angewandt und zeigte sogar, dass Vögel, die keinen Neokortex haben, säugetierähnliche Gehirnmuster aufweisen, was Dr. Low dazu veranlasste, die Cambridge-Erklärung zum Bewusstsein zu verfassen, das erste formale Dokument, in dem anerkannt wird, dass Bewusstsein nicht auf das menschliche Gehirn beschränkt ist. „Diese Technologie hat enorme Auswirkungen“, so der verstorbene Roger Guillemin, einer von vier Nobelpreisträgern, der Dr. Low bei der Entwicklung von NeuroVigil half, als er noch Student war, bevor er hauptberuflich bei NeuroVigil arbeitete und außerordentlicher Professor an der Stanford School of Medicine und Forschungsmitglied am MIT wurde.

„Unsere Mission ist es, ein Universum zu schaffen, in dem Milliarden von Menschen in der Lage sein werden, nicht-invasiv auf ihren Gehirnzustand zuzugreifen, zu kommunizieren und ihn in Echtzeit zu nutzen“, so Dr. Low. Im Gegensatz zu den mühsamen invasiven BCIs, die aufgrund von Problemen wie der Anpassung des Körpers an das neue Implantat und den hohen Kosten für die Scans nur schwer einsetzbar sind, ist iBrain, das auch als „iPhone der Neurowissenschaften“ bezeichnet wird, völlig nicht-invasiv und kommt sogar ohne Tierversuche aus.

In den vergangenen zwei Jahren hat NeuroVigil Talente von Amgen, Roche, Novartis und dem MIT angeworben, um die Markteinführung vorzubereiten. Dr. Low, der sich seit 2009 dafür entschieden hat, Aktienanreize für sich selbst abzulehnen – er lehnte anfangs Risikokapital und staatliche Finanzierung ab, schlief in seinem Büro in San Diego und baute das Unternehmen organisch mit weniger als 5 Mio. USD an Investitionen über 17 Jahre auf und hält zwischen 80 und 90 % der Aktien – und seit 2017 auch ein Gehalt abzulehnen, hat es vorgezogen, seinem Team, einschließlich Auftragnehmern und Praktikanten, leistungsbezogene Aktienoptionen zu geben. Darüber hinaus hat er das Manhattan Project for the Brain™ ins Leben gerufen, eine exklusive Allianz aus prominenten Investoren und Anwälten, bahnbrechenden Beschleunigern und medizinischem Personal zur Unterstützung der Markteinführung sowie mit Tochtergesellschaften und Partnern. Das Unternehmen hat eine erste Tranche von etwa 40 Mio. USD für klinische Unterstützungsdienste bereitgestellt, um anderen Unternehmen im Bereich der nicht-invasiven Biotechnologie bei der Erprobung ihrer Technologien zu helfen.

„Der kühne Angriffsplan von NeuroVigil übertrifft alles, was je erdacht wurde, auch von Nicht-Neurowissenschaftlern, um mehrere Quantensprünge. Diese multidimensionale Technologie hat das Potenzial, ein Kompendium neuer Branchen zu schaffen und die Welt im Sturm zu erobern“, so Dr. Ashraf Elsayegh, MD, FCCP, FAASM, ehemaliger Leiter der Abteilungen für Pneumologie, Akutmedizin und Intensivmedizin, Leiter der Lungenabteilung der Neuromuskulären Klinik am Cedars-Sinai Medical Center, einem der renommiertesten Krankenhäuser der Welt, und Associate Clinical Professor an der UCLA School of Medicine. Seine Kommentare zu NeuroVigil werden von dem internationalen Risikokapitalgeber und Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky, Vorsitzender des 2b AHEAD ThinkTank und der 2b AHEAD Ventures GmbH, geteilt: „Tiefgründige Wissenschaft, die in verschiedenen Bereichen hervorragend angewendet wird. Dies ist das Unternehmen mit dem höchsten Wert und dem besten Ruf, das ich je in dieser Phase gesehen habe.“

In der Tat wurde Dr. Low von der MIT Technology Review als einer der Top Young Innovators ausgezeichnet, eine Ehre, die er mit den Gründern von Google und Facebook teilt, und die bisherigen Bewertungen von NeuroVigil waren bereits mehr als doppelt so hoch wie die Seed- und Serie-A-Bewertungen dieser Unternehmen zusammen. NeuroVigil wurde außerdem als eines der 10 innovativsten Unternehmen im Gesundheitswesen ausgezeichnet und die New York Times bezeichnete iBrain als „eine Innovation, die unsere Zukunft verändern wird“.

Kontakt:

Ignacio Carullo

press@neurovigil.com