Moody's tõstis LHV Panga pikaajaliste hoiuste reitingu A3 tasemele

Reitinguagentuur Moody’s Investors Service kinnitas AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Group uued reitingud, tõstes LHV Panga pikaajaliste pangahoiuste reitingu seniselt Baa1 tasemelt A3 tasemele (positiivne väljavaade) ning LHV Groupi reitingute väljavaate varasema stabiilse asemel positiivseks, mis kinnitab LHV tugevat finantspositsiooni ja kapitaliseeritust ning väljendab ootust krediidivõime edasisele tugevnemisele.



AS-i LHV Group pikaajalistele kohustustele kinnitas Moody’s reitingud:

Pikaajaline emitendi reiting Baa3

Tagamata võlakohustuste reiting Baa3

Reitingute väljavaade tõstetud positiivseks

Ühtlasi kinnitas Moody’s AS-ile LHV Pank reitingud:

Pika-ja lühiajaline vastaspoolte riskihinnang A3 (cr)/Prime-2(cr)

Pika-ja lühiajaline vastaspoole riski reiting A3/Prime-2

Pikaajaliste pangahoiuste reiting A3

Lühiajaliste pangahoiuste reiting Prime-2

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingutele on positiivne

"Reitinguagentuuri otsus tõsta LHV Panga pikaajaliste hoiuste reiting tasemele A3 ja LHV Groupi reitinguväljavaade positiivseks on oodatud samm. Positiivne reitingu väljavaade tähendab, et LHV riskid on hästi juhitud. LHV on tugevalt kapitaliseeritud ja meie likviidsuse tase on kõrge ning nende trendide jätkudes võib tulevikus oodata ka reitingu edasist paranemist. LHV finantsplaan näeb ette ärimahtude olulist kasvu järgmise viie aasta jooksul. Reitinguväljavaate paranemine hõlbustab raha kaasamist rahvusvahelistelt finantsturgudelt ja see parandab vahendite kättesaadavust LHV klientidele," kommenteeris LHV Groupi treasury juht Juhan Peet.

Lisainfo: www.moodys.com

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee