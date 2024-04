Sercel Annonce la Première Vente Commerciale de son Nouveau Système d'Acquisition Terrestre 528

Paris, France – le 10 avril 2024

CGG annonce aujourd'hui la première vente par Sercel, sa division Sensing & Monitoring, du 528TM, le nouveau système d'acquisition terrestre à câble, à TPIC (Turkish Petroleum International Corporation). Le déploiement du 528 et de 8000 canaux, sur une étude sismique 3D dans un terrain difficile et semi-aride en Turquie, est prévu au troisième trimestre 2024.

Cette première vente intervient après le lancement récent des nouvelles solutions sismiques terrestres 528 et VE564™ de Sercel, conçues pour maximiser le retour sur investissement des clients en réduisant les interruptions et en augmentant la productivité, même sur les terrains les plus difficiles. Le 528 est le système à câble le plus avancé du marché avec le poids le plus léger et la consommation d'énergie la plus faible.

Jérôme Denigot, EVP, Sensing & Monitoring, a déclaré : « Nous sommes ravis que TPIC, un client de longue date de Sercel, ait choisi notre nouveau système 528 pour son prochain projet d'acquisition terrestre. Grâce à son architecture évolutive, le système offre une flexibilité maximale pour s'adapter à des projets de différentes tailles, qu'il s'agisse d'études à grande échelle ou de projets de plus petite envergure, avec la même efficacité. Cette première vente d'un système 528 témoigne de notre engagement à fournir à nos clients des solutions opérationnelles extrêmement robustes et fiables et un service exceptionnel pour leurs besoins géophysiques. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

