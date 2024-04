Delårsrapport ­ 3. kvartal 2023/24: Solid udvikling i B&O’s bruttomargin bidrog til positiv indtjening i 3. kvartal trods lavere omsætning

På trods af en omsætning på et lavere niveau end forventet, leverede B&O en positiv indtjening og endnu et kvartal med en rekordhøj bruttomargin. Det er et resultat af selskabets fortsatte arbejde med at implementere sin Luxury Timeless Technology-strategi og skabe en mere robust forretning. Vigtige elementer i denne transition er et styrket fokus på kundeoplevelsen i de brandede salgskanaler, positionering som luksusbrand og høj produktkvalitet.

De makroøkonomiske forhold i væsentlige europæiske markeder forbedrede sig ikke, som selskabet havde ventet. Det påvirkede omsætningen i kvartalet. Samtidig forventer B&O ikke, at den kinesiske økonomi forbedrer sig væsentligt i den nærmeste fremtid. Derfor justerede selskabet sine forventninger til omsætningen for regnskabsåret den 17. marts 2024. Den samlede omsætning for kvartalet faldt med 3,4% (3% i lokal valuta) i forhold til samme periode året før. Produktomsætningen var uændret målt i lokal valuta, mens kundernes efterspørgsel (målt på sell-out) faldt med 2%.

Selskabets bruttomargin steg til 53,2%, svarende til en forbedring på knap 10%-point i forhold til året før. Udviklingen var drevet af normaliserede komponent- og logistikomkostninger, et stærkt fokus på pris og en positiv udvikling i såvel salgskanal- og produktmiks. Bang & Olufsen leverede en positiv indtjening, hvor EBIT før særlige poster udgjorde DKK 11 mio. (3. kvt 22/23: DKK -43 mio.). Det svarer til en EBIT-margin før særlige poster på 1,8%, hvilket er en forbedring på 8,6 %-point i forhold til 3. kvartal året før. De frie pengestrømme var positive og samlet DKK 5 mio. for kvartalet.

Den samlede omsætning for 1.-3. kvartal 2023/24 i lokal valuta faldt med 7% i forhold til året før. EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 228 mio., svarende til en EBITDA-margin på 11,8% (1.-3. kvt. 22/23: 2,4%), hvilket var en stigning på DKK 177 mio. fra DKK 51 mio. i 1.-3. kvartal 2022/23. EBIT-marginen forbedredes med 7,9 %-point til 2,5%.

CEO Kristian Teär udtaler:



“Dette var endnu et kvartal med en rekordhøj bruttomargin, og vi leverede det bedste EBIT-resultat for de første ni måneder i et halvt årti - endda på med lavere omsætningsniveau. Vi oplever ikke den forventede makroøkonomiske forbedring på væsentlige markeder i Europa og Kina, og det påvirker desværre vores salg. Derfor måtte vi i marts justere forventningerne til omsætningen for hele regnskabsåret.”

“I tråd med vores strategi er vi i gang med en omstilling mod en højere margin på den omsætning, vi laver. Det gør vi ved at fokusere på at skabe den rette oplevelse i vores brandede salgskanaler, sikre høj produktkvalitet og styrke vores positionering inden for luksussegmentet. Det tager tid at gennemføre den omstilling, men vi er overbeviste om, at det er den måde, vi skal skabe rentabel vækst for B&O på den lange bane. Jeg vil gerne takke mine partnere og kolleger for deres hårde arbejde i løbet af det seneste kvartal."

Finansielle highlights, 3. kvartal 2023/24

Omsætningen faldt med 3% (-3% i lokal valuta) i forhold til året før. EMEA faldt med 12% (-12% i lokal valuta), Americas oplevede en tilbagegang på 4% (en stigning på 1% i lokal valuta), mens APAC steg med 24% (27% i lokal valuta).

Brand partnering & other activities faldt med 16% (-17% i lokal valuta). Udviklingen skyldtes hovedsageligt et fald i licensindtægter fra bilindustrien, som langsomt er ved at lægge strejker på bilfabrikker i USA bag sig, samt en nedgang i licensindtægter fra HP.

Like-for-like sell-out faldt med 2%. I APAC steg sell-out med 23% drevet af 36% sell-out-vækst i Kina, mens EMEA faldt med 13%, og sell-out i Americas faldt med 7%.

Bruttomarginen udgjorde 53,2%, en stigning på 9,6%-point i forhold til 3. kvartal året før, der skyldtes normaliseringen af komponent- og logistikomkostningerne. Samtidig var marginen positivt påvirket af et stærkt fokus på pris samt forbedrede marginer på tværs af regioner og produktkategorier.

EBITDA før særlige poster blev DKK 72 mio. (3. kvt. 22/23: DKK 15 mio.), svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 11,7% mod 2,4% i 3. kvartal året før.

EBIT før særlige poster blev DKK 11 mio. (3. kvt. 22/23: DKK -43 mio.), svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 1,8% mod -6,8% i 3. kvartal året før.

Det frie cash flow udgjorde DKK 5 mio. (3. kvt. 22/23: DKK 33 mio.)

Finansielle highlights, 1.-3. kvartal 2023/24

Omsætningen faldt med 8% (-7% i lokal valuta) i forhold til året før.

Bruttomarginen udgjorde 52,9%, en stigning på 11,0%-point fra 41,9% i 1.-3. kvartal året før

EBITDA før særlige poster blev DKK 228 mio. (1.-3. kvt. 22/23: DKK 51 mio.), svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 11,8% mod 2,4% i 1.-3. kvartal året før.

EBIT før særlige poster blev DKK 48 mio. (1.-3. kvt. 22/23: DKK -114 mio.), svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 2,5% mod -5,4% i 1.-3. kvartal året før.

Det frie cash flow udgjorde DKK -32 mio. (1.-3. kvt. 22/23: DKK -47 mio.)

Strategiske highlights, 3. kvartal 2023/24

B&O fornyede i januar samarbejdet med Scuderia Ferrari for sæson 2024 og 2025 efter en vellykket sæson 2023.

Eksekveringen af Win City-konceptet for London, Paris og New York fortsatte. Medio december åbnede selskabets nye flagskibsbutik på New Bond Street i London. Butikken har haft regelmæssig kundetrafik og konvertering siden åbningen. Samlet set faldt sell-out i London med 11%, hvilket hovedsageligt skyldtes et begrænset end-of-life varelager i Bicester Village. Harrods og Selfridges rapporterede begge fortsat pæn udvikling i betragtning af faldende kundetrafik og det høje sell-out af Beosound Theatre i 3. kvartal året før.

I Paris faldt sell-out med 31%, hvilket var som forventet. I løbet af kvartalet igangsatte selskabet en udskiftning af den lokale ledelse og indførte en ny struktur med en lokal detailhandelspartner.

Sell-out i New York steg med 2%. De selskabsejede butikker meldte om stigende vækst drevet af en kraftig tocifret omsætningsstigning i forretningen i SoHo.

Kundebasen voksede med 5%, og antallet af kunder med to eller flere Bang & Olufsen-produkter steg med 5% i forhold til forrige kvartal.

Forventninger 2023/24

Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 23.10, justerede selskabet den 17. marts 2024 sine forventninger til regnskabsåret 2023/24. Samtidig indsnævredes intervallerne for EBIT-margin før særlige poster og frie pengestrømme. Forventningerne er derefter som følger:

Omsætningsvækst (i lokal valuta): -8% til -5%



EBIT-margin før særlige poster: 0% til 2% Frie pengestrømme: DKK -50 til 10 mio.

Forventningerne til 2023/24 er behæftet med usikkerhed relateret til forbrugertilliden. Samtidig er den geopolitiske usikkerhed vokset. Desuden er udviklingen i opsvinget i kinesisk økonomi også forbundet med usikkerhed.

Der henvises til Interim Report 9M 2023/24 for yderligere oplysninger om forventninger og antagelser.

Telekonference for analytikere og investorer

Selskabet afholder en webcast den 10. april 2024 kl. 10:00 CEST, hvor resultatudviklingen for 3. kvartal 2023/24 vil blive præsenteret.

Webcastet kan tilgås via https://bangolufsen.eventcdn.net/events/interim-report-q3

For at deltage i Q&A kan følgende telefonnumre anvendes:

Danmark: +45 78768490

Storbritannien: +44 2037696819

USA: +1 6467870157

Pinkode: 193621

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Cristina Rønde Hefting

Investor Relations

Tlf.: +45 4153 7303

Jens Bjørnkjær Gamborg

Global Sustainability and Communications

Tlf.: +45 2496 9371

Vedhæftede filer