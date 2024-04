Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest den 24. april 2024, kl. 9. Generalforsamlingen foregår på foreningens kontor, St. Regnegade 5, 1, 1110 København K.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og bilag er vedhæftet.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2023 med tilhørende revisionspåtegning foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Fonde

ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK – DK0060804136

ACAECODKK – Accunia Invest EUR CLO Opportunity DKK – DK0060804052

ACAEUC Accunia INV European CLO AAA/AA AKK DKK – DK0061267747

ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL) – DK0061149036

Kontaktperson

Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com

Vedhæftede filer