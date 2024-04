Abcourt présente une mise à jour de ses activités opérationnelles à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse de présenter une mise à jour opérationnelle à la mine Géant Dormant.



Depuis le redémarrage de l'usine Géant Dormant en février 2024 et jusqu'au 31 mars, Abcourt a usiné 2 325 tonnes de matériel minéralisé provenant du gîte Pershing-Manitou et un total de 2 821 tonnes depuis novembre 2023. Abcourt a approximativement encore 2 200 tonnes de matériel à usiner du gîte Pershing-Manitou pour compléter l’échantillonnage en vrac. À la suite du traitement du premier 2 821 tonnes, Abcourt a coulé et livré son premier lingot d’or provenant de l’échantillonnage en vrac de Pershing-Manitou le 4 avril 2024. Abcourt s’attend à ce qu’un à deux lingots supplémentaires soient livrés dans le cadre de cet échantillonnage en vrac. Une réconciliation des teneurs sera effectuée lorsque les 5 000 tonnes seront entièrement usinées.

Avec la température plus clémente, Abcourt a également commencé à acheminer du matériel vers les silos de surface en provenance de la mine souterraine Géant Dormant. La Société prévoit commencer l’usinage du matériel de Géant Dormant immédiatement après la fin du programme d’échantillonnage en vrac Pershing-Manitou.

Finalement, au cours du trimestre terminé le 31 mars 2024, Abcourt a complété 1 096 mètres de forage de définition et d'exploration sur les 4 niveaux supérieurs de la mine afin de peaufiner le modèle géologique sur ces niveaux et de planifier l'ingénierie du développement minier.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, commente : « Nous sommes très heureux de constater les progrès réalisés à notre mine Géant Dormant au cours des derniers mois. Cette première coulée d'or indique que nous avançons bien dans la reconstruction de l’usine. Avec le mouvement à la hausse du prix de l’or au cours des dernières semaines, le moment est très favorable pour commencer à produire des lingots d’or à une certaine fréquence. »

Personne qualifiée

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités de développement. La propriété Géant Dormant comprend un bail minier et fait l’objet des certificats d’autorisation environnementaux nécessaires pour extraire jusqu’à 900 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca, ou contacter :

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction d’Abcourt à l’égard de la réalisation de la Transaction, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.