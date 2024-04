Bénévoles Canada promeut un engagement renouvelé envers le bénévolat en réponse à un besoin urgent

TORONTO, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant la Semaine de l’action bénévole (SAB), qui se déroulera du 14 au 20 avril 2024, Bénévoles Canada célébrera les bénévoles du Canada, ainsi que leur importance fondamentale pour le bien-être de notre nation. Cet événement annuel est l’occasion de remercier, de reconnaître et de célébrer les bénévoles d’un océan à l’autre. Le thème de cette année, Ça compte toujours, souligne la valeur de chaque bénévole et de chacune de leurs contributions au renforcement de nos collectivités à un moment où le Canada a plus que jamais besoin de leur soutien.



Selon le Rapport sur les dons 2023 de CanaDon, 40 pour cent des organismes de bienfaisance ont enregistré une augmentation durable de la demande pour leurs services. En outre, plus d’un cinquième des Canadiens (22 pour cent) s’attendaient à devoir se tourner vers ces mêmes organismes pour répondre à leurs besoins de base. Toutefois, le nombre de bénévoles au Canada n’a jamais été aussi bas. En effet, 55 pour cent des organismes de bienfaisance ont déclaré compter moins de bénévoles dans leurs rangs qu’avant la pandémie. Les difficultés constantes en matière de recrutement et de fidélisation menacent d’entraîner d’autres annulations de programmes.

Afin de susciter le partage de connaissances et d’inspirer une action collaborative, Bénévoles Canada organise une table ronde à laquelle participeront des leaders et des bénévoles d’exception pour discuter de contributions, d’inspiration et d’incidence. Au cours de cet événement en ligne prévu pour le 16 avril prochain, Kirstin Beardsley, directrice générale de Banques alimentaires Canada, Mélanie Valcin, directrice générale de Littératie Ensemble, Lorraine Lafrenière, directrice générale de la l’Association canadienne des entraîneurs, et plusieurs bénévoles de chacun de ces organismes prendront part à une conversation.

« Ça compte toujours. Plus que jamais, le bien-être communautaire et l’amélioration de l’inclusion et de l’appartenance exigent le partage de temps, de compétences, d’empathie et de créativité, » affirme Dre Megan Conway, présidente et chef de la direction de Bénévoles Canada. « Tout ce que nous sommes en mesure de donner en ce moment est apprécié et nécessaire. Pendant la Semaine de l’action bénévole, nous célébrons les efforts de chaque bénévole, ainsi que notre incidence collective. Ils nous aideront à passer de la survie à l’épanouissement. »

Face à différents défis urgents, tels que la hausse du coût de la vie, la population vieillissante, l’isolement social et la crise climatique, il est plus important que jamais de trouver de nouvelles façons de faire du bénévolat. Afin d’appuyer les activités bénévoles et les organismes qui en dépendent, Bénévoles Canada élaborera et mettra en œuvre une Stratégie nationale d’action bénévole grâce à un investissement fédéral récemment annoncé.

« En cette ère de défis persistants, nous sommes convaincus que Ça compte toujours. En unissant nos efforts et en nous engageant envers le bénévolat, nous contribuons de façon exponentielle à la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous, » soutient Lisa Mort-Putland, présidente du conseil d’administration de Bénévoles Canada. « En cette Semaine de l’action bénévole, nous remercions et célébrons tous nos bénévoles, car ce sont eux qui nous permettent de répondre aux besoins du moment. »

Pendant la Semaine de l’action bénévole 2024, les centres d’action bénévole, les organismes appuyés par des bénévoles et les entreprises de partout au pays célébreront chacun de leurs bénévoles et souligneront le fait que Ça compte toujours. Toute la population est invitée à participer à cette semaine spéciale et à trouver une activité bénévole en consultant le site benevoles.ca.

Bénévoles Canada assure un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévolat de manière à accroître la participation, la qualité et la diversité des expériences bénévoles. Depuis 1977, Bénévoles Canada travaille en étroite collaboration avec des centres d’action bénévole, des entreprises, des organismes sans but lucratif, des gouvernements et des établissements d’enseignement pour faire la promotion du bénévolat et en étendre la portée. Notre programmation, nos travaux de recherche, nos formations, nos outils, nos ressources et nos initiatives nationales orientent les enjeux et les tendances du paysage canadien du bénévolat.

www.benevoles.ca | X : @BenevolesCanada | Instagram : BenevolesCanada | Facebook : BenevolesCanada | LinkedIn : Benevoles-Canada | YouTube : BenevolesCanada | #SAB2024 #CaCompteToujours

