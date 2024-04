Yovivo, le « Airbnb des hôtels », lance une plateforme de réservation de séjours prolongés avec deux nuits offertes

ROTTERDAM, Pays-Bas, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les établissements Wotels (WOT = World Of Travel [Univers du voyage]) sont parmi les premiers à figurer sur le système de réservation de séjours prolongés de la plateforme Yovivo, qui a été lancée aujourd’hui. Pour célébrer ce lancement, Yovivo et Wotels se sont associés pour offrir à un utilisateur chanceux de la plateforme un séjour de deux nuits dans un établissement renommé de Wotels.



Les participants doivent créer un compte sur Yovivo.com (nécessitant uniquement un nom et une adresse e-mail), taguer une personne avec laquelle ils souhaiteraient séjourner sur la page Instagram de Yovivo, et suivre le compte Instagram de Wotels. Le gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires de la publication Instagram de Yovivo.

« Notre marque souhaite attirer des personnes qui auraient envie de séjourner dans un établissement Wotels, car nous pensons que ce public spécifique saurait apprécier notre contenu et mettre nos offres en valeur », a déclaré Karen Kochmann, responsable produit de Yovivo.

Wotels est une marque à croissance rapide composée d’hôtels, d’auberges de jeunesse, d’appart-hôtels et de maisons d’hôtes, qui séduit actuellement la communauté des nomades numériques portugais. Yovivo est une startup spécialisée dans les technologies de voyage qui souhaite devenir le « Airbnb des hôtels » en proposant des séjours prolongés dans des hôtels à des prix réduits.

La plateforme de Yovivo comprend un moteur de réservation de séjours de courte durée proposant plus de 350 000 hôtels, ainsi qu’un intranet sur mesure permettant aux hôtels de gérer leurs propres établissements. Toutefois, le système de réservation d’hôtels de long séjour de Yovivo constitue son cœur de métier et a été lancé aujourd’hui avec ses premiers hôtels participants, dont la marque Wotels, le groupe d’hôtels Amic et l’hôtel Son Caliu Spa. Les premiers établissements à rejoindre l’offre de séjours longue durée se situent en Espagne et au Portugal, hauts lieux du nomadisme numérique. Yovivo a pour ambition d’inscrire une centaine d’établissements supplémentaires avant la fin du mois de mai 2024.

L’équipe de Yovivo a choisi de lancer le système de réservation de séjours longue durée en s’associant à une marque qui reflète les mêmes valeurs fondamentales que la plateforme Yovivo, proposant non seulement un endroit pour dormir mais une expérience globale. Les établissements de Wotels comprennent des équipements tels que des espaces communs, des espaces de travail et des activités telles que le surf, le yoga et le karaoké, afin de créer une expérience de voyage authentique et de bâtir une communauté.

