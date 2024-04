Le premier événement-bénéfice de la Fondation Makwa Parc Oméga, sera présidé par Mme Sophie Thibault

MONTEBELLO, Québec, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Makwa est ravie d’annoncer la tenue de son tout premier événement-bénéfice, la soirée Tambour, qui se déroulera le 14 juin prochain au Parc Oméga. Sous la présidence de Mme Sophie Thibault, journaliste, chef d’antenne et photographe, cette soirée promet d’être unique et mémorable.







« Je suis profondément honorée de présider la première soirée bénéfice de la nouvelle Fondation Makwa du Parc Oméga. Leur mission résonne avec mes valeurs et mon amour pour les animaux et la nature ». Mme Sophie Thibault.

Les fonds recueillis serviront à soutenir l’importante mission de la Fondation Makwa :

Protéger les animaux et les espèces menacées

Promouvoir l’éducation et la recherche

Soutenir la santé mentale

Contribuer à l’appréciation des arts et de la culture

Présenté par Excavation Lafleur-Séguin, l’événement prendra la forme d’un cocktail VIP en compagnie des loups du Parc Oméga, dans une atmosphère envoûtante et inoubliable. Au programme, une variété d’activités captivantes telles qu’une danse de cerceaux de Makena Rankin Guérin, une prestation musicale des Grands Hurleurs, une présentation d’oiseaux nocturnes, un encan silencieux et plus encore.





Les billets sont déjà en vente mais les places sont limitées.

https://www.fondationmakwa.ca/soireebenefice

____________________________________

À propos du Parc Oméga et de sa Fondation

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons. En plus de son parcours voiture d’une douzaine de kilomètres et ses grands espaces naturels préservés de plus de 2200 acres, le Parc offre plusieurs activités saisonnières, des services de restauration et des hébergements insolites.

La Fondation Makwa, créée en 2022, a comme mission de protéger les animaux et les espèces menacées, promouvoir l’éducation et la recherche, valoriser la santé mentale et contribuer à l’appréciation des arts et de la culture. Elle supporte plusieurs projets de recherches et de conservations réalisés au Parc Oméga et ailleurs.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

Adjointe aux communications et à la direction

T. 514-506-9897

C. vlettre@parcomega.ca

https://www.fondationmakwa.ca/

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a48b287-6954-4365-ba9a-01180ea217a1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cef4578b-7c19-4819-8d38-2146f9721fbf/fr