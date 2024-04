2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q1/24 Q1/23 yoy Supermarketid 146,4 147,2 -0,5% Kaubamajad 24,0 24,7 -2,9% Autokaubandus 44,8 41,7 7,5% Turvasegment 4,5 2,9 58,6% Kinnisvarad 1,7 1,6 8,2% Müügitulud kokku 221,5 218,1 1,6% Supermarketid 1,0 1,7 -39,8% Kaubamajad -1,2 -0,8 53,2% Autokaubandus 2,3 3,0 -23,2% Turvasegment -0,1 0,1 - Kinnisvarad 2,2 2,5 -11,0% IFRS 16 -0,4 -0,5 -25,4% Maksueelne kasum kokku 3,8 5,9 -35,6%

Grupi 2024. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 221,5 miljonit eurot. Võrreldes 2023. aasta I kvartaliga oli kasv 1,6%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 1,5 miljonit eurot, mis oli võrreldes 2023. aasta esimese kvartali kasumiga 2,1 miljoni euro võrra madalam, sealhulgas arvestati tulumaksu aasta varasemaga samas summas ehk 5,3 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot ja see kahanes samuti võrreldes aasta varasema võrreldava tulemusega 2,1 miljonit eurot.

Ajal, mil jaekaubanduse mahuindeks on olnud languses juba ligi kaks aastat ning aruandeaasta esimestel kuudel oli languses kogu jaekaubanduse tegevusala müügitulu ka jooksevhindades, suutis Grupp müügitulu siiski kasvatada. Käibe kasv toetus Grupi autosegmendi edukale müügitööle. Samuti panustas kõrgete müügikasvu numbritega eelmisel aastal laienenud turvasegment. Aasta esimene kvartal on Grupi äritegevuse eripärast tulenevalt olnud traditsiooniliselt kõige nõrgema kasumiga. Sel aastal mõjutas tulemust eelnevast enam tagasihoidlikum müügitulu kasv ning majanduslangusest tingitud suur hinnasurve kõigis segmentides, eriti aga Grupi suuremates ärisegmentides. Autoturgu tervikuna, seejuures ka Grupi autosegmenti, iseloomustasid paranenud laoseisud ning suuremad sooduskampaaniad. Supermarketite segmendis mõjutas marginaale soodushinnaga toodete suurem osakaal klientide ostukorvis. Teenusehindade jätkuv tõus kasvatas sisendkulusid, millega toime tulemiseks oleme otsimas veelgi suuremat efektiivsust kõigis äriprotsessides. Grupi tööjõukulud kasvasid 2024. aasta esimeses kvartalis 5,6%, samal ajal kasvas töötajate arv 1,7%.

Klientide ostumugavuse tõstmiseks on Grupp juba pikema aja jooksul teinud investeeringuid e-poodide arendamisse. 2024. aasta esimeses kvartalis valmis uuele platvormile ehitatud Kaubamaja uus e-pood, milles on muuhulgas AI-le toetuv otsingumootor, funktsionaalne filtersüsteem ja inspiratsioonimoodulite laiendatud võrgustik üle lehe. Brändidele on antud suuremad võimalused oma imago tugevdamiseks läbi e-poes asuvate nn brandshopide. Lähitulevikus on kliendil võimalik tellida e-poest füüsilisse poodi proovimiseks ka riideid.

Parema kvaliteedi ja hinna tagamiseks jätkab supermarketite segmendi omatootebränd Selveri Köök aktiivset tootearendust sooviga pakkuda klientidele rohkelt uusi maitseid. Seejuures pööratakse suurt tähelepanu toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele. Aasta alguses lisandusid Selveri Köögi valikusse mitmed uued tooted - kanapüreesupp ja hakklihasupp, vormitoidud ning suupistevaagnad. Magustoitudest lisandus uudistootena valikusse kevadiselt rõõmsailmeline Selveri Tibu tort, mis juba ka klientide poolt sooja vastuvõtu osaliseks on saanud.

Protsesside efektiivistamiseks alustas Grupp eelmisel aastal tsentraalse logistikakeskuse arendamisega Maardusse. Esimeses kvartalis toimusid keskuse suuremahulised ehitustööd. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Jätkusid tööd 17 Selveri parklasse kokku 49 uue avaliku elektriautode laadija rajamiseks. Ligi pooled neist ehk 25 on ülikiirlaadijad, mis võimaldavad 100 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid mõne minutiga.

Valitud tegevusstrateegia ja investeerimisotsuste õigsust tõendavad Grupi Partnerkaardi lojaalsusprogrammiga liitunud lojaalsete klientide arvu uued rekordid. Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 731 tuhande kasvades aastaga 3,7%. Partner Äpi on omale alla laadinud juba üle 220 tuhande Partnerkaardi kliendi. Partnerkaardi programmi lisafunktsionaalsusena pakub TKM Grupi tütarettevõte TKM Finants AS Partnerkaardi klientidele „maksa hiljem“ makselahendusi. Tõhustamaks vastutusliku laenamise põhimõtteid, liitus TKM Finants AS märtsi lõpus Maksu- ja Tolliameti füüsilise isiku maksuandmete X-tee teenusega, mis võimaldab krediidiandjal paremini hinnata klientide krediidivõimelisust ja teha vastutustundlikke krediidiotsuseid.

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 146,4 miljonit eurot, kahanedes aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,5%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2024. aasta I kvartalis 0,40 tuhat eurot, kahanedes aasta varasema perioodiga võrreldes 6,5%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,40 tuhat eurot, kahanedes võrrelduna baasperioodiga 4,3%. Selveritest sooritati 2024 aasta I kvartalis 9,3 miljonit ostu, mida võrdluses eelmise aastaga on 2,5% vähem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli I kvartalis 1,0 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,7 miljonit eurot vähem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 0,6 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemusest 1,1 miljoni euro võrra madalam. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,5 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast.

Selveri müügitulemused on mõjutatud Eesti jaekaubanduskeskkonna üldisest madalseisust. Jaekaubanduse mahud on olnud pikas languses ja tarbijate kindlustunne on jätkuvalt nõrk. Selveri müügitulu kasv on olnud kõrgemast võrdlusbaasist ja suuremast soodushinnaga toodete osakaalust ostukorvis tingituna segmendist veidi aeglasem. Baasandmeid mõjutab 2023. aasta märtsis Järve Selveri sulgemine renoveerimiseks ja sellele eelnev suurima kaupluse tühjendusmüük, WOW Selver ABC sulgemine eelmise aasta jaanuaris ning Punase Selveri sulgemine 2023. aasta mais. Baasandmetes ei sisaldu Kurna Selveri andmeid, mis avati 2023. aasta augustis.

2024. aasta I kvartali majandustulemusi mõjutab eelkõige vähenenud kaupade läbimüük ja brutomarginali alanemisest tingitud brutokasumi vähenemine. Tarbijate nõrgenenud ostujõu ja kindlustunde mõjude vähenemiseks oleme suurendanud pakutavaid allahindlusi ning jaanuarist käivitanud püsivalt heade tavahindade projekti, mille raames pakume klientidele püsivalt umbes 650 toodet väga soodsate hindadega. Aruandlusperioodil on kallinenud paljude teenuste ja materjalide hinnad, mille tulemusena tegevuskulude tase kokku vaatamata kokkuhoiumeetmetele on aasta varasemal tasemel. Pidev tööprotsesside efektiivistamine on võimaldanud tööjõukulud hoida eelmise aasta tasemel ja säilitada mõõduka palgakasvu.

Selver plaanib käesoleval aastal avada 2 uut Selverit – Tallinnas Rocca al Mare keskuses ning Tartus, Raadil. Mõlema kaupluse avamine jääb II poolaastasse. Jätkuvalt on fookuses kaupade sortiment ning protsesside efektiivistamine. Vastutustundliku ettevõttena oleme võtnud eesmärgiks lähtuda kõigis oma tegevustes teadlikust ressursitarbimisest ja panustame jätkusuutlikusse arengusse. Selleks oleme välja töötanud jätkusuutliku arengu strateegia, millest oma igapäevastes tegevustes juhindume. Avatust ja läbipaistvust hindava ettevõttena oleme oma kohustused ja eesmärgid avaldanud ka veebilehel. Meie fookus on otsesest tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, jäätmete ringlussevõtu suurendamisel, toiduraiskamise vähendamisel, pakenditel ja pakendikasutusel, lühikesel tarneahelal, kiiretel ja mugavatel digilahendustel.

Kulinaaria valdkonnas jätkatakse aktiivset tootearendust sooviga pakkuda klientidele rohkelt uusi maitseid, suurt tähelepanu pööratakse toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2024. aasta esimese kvartali müügitulu oli 24,0 miljonit eurot, mis jäi eelmise aastale alla 2,9%. Kaubamajade segmendi 2024. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,2 miljonit eurot. Maksueelne kahjum suurenes 0,4 miljoni euro võrra.

Kaubamaja müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,30 tuhat eurot kuus, mis on 4,6% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Eelmise aasta neljandas kvartali lõpupoole alanud majandusolukorra jahenemine jätkus ka selle aasta esimeses kvartalis, mistõttu talvine allahindluskampaania oli võrreldes möödunud aastaga jõulisem ja see mõjutas ka Kaubamajade tulemust. Samas ei saa unustada, et eelmise aasta esimese kvartali baas oli väga tugev, mil kasvuprotsendid olid kahekohalised. Tallinna müügimaja tulemust mõjutas negatiivselt jätkuv Vanasadama trammitee ehitus Tallinna kesklinnas ja suletud on ka Viru Keskuse bussiterminal, mis mõjutab tuntavalt sisenejate arvud. Kaubamaja lansseeris 29. veebruaril uuel platvormil e-poe, kus on oluliselt parandatud klientide kasutusmugavust ja AI-le toetuv soovitusmootor loob eeldused müügitulemuste parandamiseks. Uuel platvormil e-pood loob ühtse terviku füüsiliste majadega, kus märksõnad on preshopping, kiire tarne ja telli e-poest – maksa füüsilises majas või vastupidi.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2024. aasta esimese kvartali müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, mis 2023. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 16,6%. Esimeses kvartalis oli kasum 0,04 miljonit eurot, mis 2023. aasta võrreldava perioodi kasumiga võrreldes vähenes 0,01 miljoni euro võrra. Võrdlusbaasi mõjutas Ülemiste I.L.U. ühe-kuuline remondiaegne ärikatkestus eelmisel perioodil. Vaatamata tarbijate kindlustunde langemisele olid müügitulemused tänu edukatele sooduskampaaniatele ootuspärased.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2024. aasta esimese kvartali müügitulu oli 44,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 7,5%. Segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli esimeses kvartalis 2,3 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,7 miljonit eurot nõrgem tulemus.

Balti autoturul on majanduslik ebakindlus pärssinud uute autode ostu, mistõttu on autoturg tervikuna Baltikumis kõik kolm esimest kuud olnud arvestatavas languses. Vaatamata turu ebakindlusele on Grupi autosegment müünud aasta esimesel kolmel kuul kokku 1 349 uut sõiduautot, mis on 3,6% mullusest enam. Turu madalseis on toonud kaasa hinnakampaaniaid ja muid turundustegevusi, mis antud turusituatsioonile paremini sobivad, kuid on survestanud müügimarginaale.

I kvartali oluliseks sündmuseks saab pidada Grupi Leedu autoettevõtte Motus Auto UAB Škoda esinduse käivitamist Vilniuses. Škoda hoiab kindlalt ühte kolmest juhtpositsioonist Baltikumi autoturul ning Škoda lisandumine Motus Auto UAB brändivalikusse toetab Grupi Leedu autoäri märkimisväärset kasvupotentsiaali. Esimesse kvartalisse jäävad siiski Škoda müügisalongi käivituskulud, mis on kasumile mõjunud negatiivselt.

Kevadel lisandub KIA valikusse populaarse maasturi KIA Sorento uuenenud mudel. Škoda mudelivalikusse lisandub varasemalt suurt müügiedu näidanud täiesti uuenenud keskklassi sõiduauto Škoda Superb ning uuendatud linnamaastur Škoda Kodiaq.

Turvasegment

Turvasegmendi 2024. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 4,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 58,6%. Segmendi I kvartali maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,2 miljonit eurot nõrgem.

I kvartali tulemusi mõjutasid enim 2023. aasta lõpus liidetud ettevõtete ühendamisega seotud kulud. Negatiivne majanduskeskkond on enim mõjutamas turvatehnika valdkonda, kus on tekkinud suurem surve kasumimarginaalidele, mis mõjutasid ka I kvartali tulemusi. Kõigi ärivaldkondade käibed kasvasid, neist enim juhtimiskeskuse teenuste maht, mis pea kahekordistus.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2024. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,7 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 8,2%. Segmendi I kvartali maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot. Kasum vähenes võrdlusperioodil 11,0%.

Segmendi müügitulu kasvu toetas eelkõige keskustes elavnenud äripindade üüriturg, uusi üürnike on lisandunud nii Tallinna Kaubamaja Galerii, Tartu Kaubamaja keskuse kui ka Viimsi keskuse üüripindadele. Vaatamata majanduspilti iseloomustavale üldisele ebakindlusele on keskuste külastatavus jätkuvalt kasvus. Samuti andis segmendi müügitulu kasvule lisa möödunud aasta suvel tegevust alustanud Peetri Selveri vahetus läheduses asuv grupivälisele osapoolele üüritud Raudkivi tee 1 tankla laiendusena valminud autopesula.

Segmendi kasumi vähenemise põhjustas suurel määral euroala intressimäära kiirest tõusust tingitud laenuraha kallinemine, mis sai alguse 2022. aasta lõpus ning jõudis segmendi intressikuludesse mõningase viiteajaga. Kinnisvara segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist. Intressikulu on aastataguse võrdlusbaasiga võrreldes peaaegu kahekordistunud.

Eelmise aasta teisel poolel alustas TKM Kinnisavara AS TKM Grupi vajadustest lähtuvalt logistikakeskuse arendamisega Maardusse. Keskuse kogupindala on 17 200 m² ning ehitus läheb maksma ligikaudu 20 miljonit eurot. Logistikakeskuse ehitus finantseeritakse Grupi omavahenditest ja pangalaenuga. Hoone katusele rajatakse päikeseenergia park, mille energiatoodang katab märgatava osa elektritarbimisest. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Eelmise aasta lõpus alustasid TKM Kinnisvara AS ja Enefit Volt koostööd 17 Selveri parklasse kokku 49 uut avalikku elektriautode laadija rajamiseks. Ligi pooled neist ehk 25 on ülikiirlaadijad, mis võimaldavad 100 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid mõne minutiga.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.03.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 39 754 42 064 Nõuded ja ettemaksed 24 572 25 568 Varud 94 880 98 254 Käibevara kokku 159 206 165 886 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 245 243 Sidusettevõtjad 1 804 1 732 Kinnisvarainvesteeringud 64 971 64 971 Materiaalne põhivara 431 191 433 306 Immateriaalne põhivara 24 951 25 370 Põhivara kokku 523 162 525 622 VARAD KOKKU 682 368 691 508 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 38 842 48 820 Võlad ja ettemaksed 138 448 114 573 Lühiajalised kohustused kokku 177 290 163 393 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 266 665 258 857 Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 356 5 356 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 517 526 Pikaajalised kohustused kokku 272 538 264 739 KOHUSTUSED KOKKU 449 828 428 132 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 115 840 116 521 Jaotamata kasum 97 805 127 960 OMAKAPITAL KOKKU 232 540 263 376 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 682 368 691 508

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2024 3 kuud 2023 Müügitulu 221 503 218 083 Muud äritulud 209 332 Müüdud kaupade kulu -162 090 -158 573 Teenuste kulud -15 262 -15 895 Tööjõukulud -27 294 -25 852 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 610 -10 066 Muud ärikulud -332 -393 Ärikasum 6 124 7 636 Finantstulud 253 1 Finantskulud -2 648 -1 806 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 72 69 Kasum enne tulumaksustamist 3 801 5 900 Tulumaks -5 312 -5 300 Aruandeperioodi puhaskasum -1 511 600 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM -1 511 600 Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) -0,04 0,01

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus