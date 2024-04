EUROBIO SCIENTIFIC: RESULTAT ANNUEL 2023

RESULTAT ANNUEL 2023

Croissance du cœur d’activité et déploiement stratégique

Chiffre d’affaires Cœur d’activité 1 en croissance de 39% à 130 M€ les produits propriétaires atteignent 30% du CA la part du CA hors France est de 38%

Bonne résistance des résultats dans un contexte de transformation stratégique

Flux de trésorerie disponible après investissement de 26,4 M€

Dette financière nette réduite à 5,5 M€, avec une trésorerie de 89 M€

Paris, le 10 avril 2024 - 17h40 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2023, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 09 avril 2024 2.

Les résultats annuels 2023 d’Eurobio Scientific reflètent à la fois la fin des activités COVID, en partie compensée par la forte croissance du cœur d’activité, et la transformation stratégique en cours avec notamment l’intégration de GenDx sur une année pleine.

en M€ 2023

consolidé 2022

consolidé Variation Chiffre d’affaires 130,0 152,6 -17% Subventions de R&D et CIR 0,6 0,3 - Total des produits d'exploitation 130,6 152,9 -15% Coût d'achat des marchandises (68,8) (81,7) -16% Marge brute opérationnelle 61,9 71,2 -13% Impact cession du stock alloué au PPA (4,4) Marge brute 3 57,5 71,2 -19% Dépenses de recherche et développement (5,9) (3,5) +70% Frais marketing et commerciaux (19,2) (19,6) -2% Frais généraux et administratifs (14,3) (11,4) +25% EBITDA ajusté 4 27,3 40,5 -33% Amortissement des actifs incorporels issus du PPA (4,5) (3,0) +53% Amortissement des écarts d’acquisition (3,4) (3,0) +15% Résultat opérationnel 10,1 30,8 Résultat opérationnel ajusté 5 22,5 36,8 -39% Résultat financier (1,7) (0,5) - Résultat exceptionnel (1,4) (0,7) - Impôts (2,2) (4,7) - Résultat net 4,8 24,9 -81% Trésorerie 89,0 85,9 Dette financière hors crédit-bail 94,5 108,0 Capitaux propres 175,0 172,7

Croissance de 39% du cœur d’activité et progression de la part des produits propriétaires

Eurobio Scientific enregistre sur l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 130,0 M€, entièrement lié à son cœur d’activité, les activités COVID étant désormais intégrées dans les panels respiratoires multiplex, et notamment les panels respiratoires de syndrome grippal. Ceux-ci représentent un chiffre d’affaires d’environ 6 M€ sur l’année.

Hors effets de périmètres liés aux acquisitions et éléments non récurrents, la croissance proforma sur le cœur d’activité est de +12%.

L’intégration de GenDx sur une année pleine a notamment permis une forte progression de la part des produits propriétaires en 2023, à 30% du chiffre d’affaires, à comparer à 18% sur l’exercice 2022.

Autre effet de l’intégration de GenDx, combinée aux autres acquisitions réalisées dont les plus récentes sont BMD (Belgique, 2022) et DID (Italie, 2023) : la part des ventes à l’international est passée de 25% du cœur d’activité en 2022 à 38% en 2023.

Le taux de marge brute opérationnelle, avant l’effet non récurrent de la vente des stocks de GenDx alloués dans le cadre du PPA (allocation du prix d’acquisition), progresse à 47,6% en 2023, à comparer à 46,7% l’an passé.

Bonne résistance des résultats dans un contexte de renforcement de la R&D et d’inflation

L’intégration des activités de développement de GenDx a permis de constituer une équipe de pointe en matière de biologie moléculaire et de bio-informatique, avec pour effet des dépenses de R&D en progression de 70%, à 5,9 M€. Les frais marketing et commerciaux restent stables (-2%) à 19,2 M€ et les frais généraux et administratifs progressent de 25%, principalement sous l’effet de l’intégration de GenDx et BMD en année pleine et de DID à compter du 3 Juillet 2023.

Ainsi, l’EBITDA ajusté des effets de l’allocation des stocks dans le PPA s’élève à 27,3 M€ (21% du CA), en recul de 33% par rapport à l’année 2022 qui intégrait une part d’activité COVID encore très significative.

Le résultat opérationnel ajusté des effets du PPA et de l’amortissement des écarts d’acquisition ressort à 22,5 M€, en retrait de 39% par rapport à l’an passé.

Avec une dette financière liée aux emprunts permettant de financer la croissance externe, et une trésorerie rémunérée à un taux d’intérêt plus faible que le taux de la dette, le résultat financier est négatif à -1,7 M€.

Le résultat exceptionnel de -1,4 M€ est principalement lié à des dépréciations sur des éléments de bilan issus de GenDx.

Le résultat net 2023 ressort ainsi à 4,8 M€.

Free cash-flow de 26,4 M€

Les cash-flows liés aux opérations d’investissement comprennent - 2,2 M€ d’acquisition nette d’immobilisation, et - 4,5 M€ lié à l’entrée de DID dans le périmètre de consolidation. Ces flux sont en grande partie compensés par le remboursement des dépôts de garantie qui avaient été effectués dans le cadre d’opérations de change pour 6,3 M€. Ainsi avec un flux net lié aux investissements de -0,3 M€, il en résulte en un Free cash-flow de 26,4 M€.

A fin décembre 2023, Eurobio Scientific dispose d’une trésorerie de 89 M€, pour une dette financière (hors crédit-bail) de 94,5 M€, soit une dette financière nette de 5,5 M€, contre 22 M€ un an plus tôt.

Poursuite du déploiement stratégique

Fort de la bonne résistance de ses résultats dans un contexte d’arrêt des activités COVID et d’intégration d’acquisitions stratégiques, Eurobio Scientific poursuit le déploiement de ses axes stratégiques prioritaires : le développement de produits propres, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés. Leur objectif est de permettre au Groupe de poursuivre son développement avec, à la fois, une croissance de son chiffre d’affaires et une progression de ses marges.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 13 juin 2024

A propos d'Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts





Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général

Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO

Tel. +33 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33 1 53 65 68 68

eurobio-scientific@calyptus.net





1 Activité hors COVID.

2 Les procédures d'audit des comptes par les commissaires aux comptes sont encore en cours.

3 Inclus en 2023 la valeur du stock alloué au PPA (4,4 M€) au moment de l’acquisition de GenDx et vendu depuis – non récurrent.

4 Ajusté de la valeur du stock alloué au PPA (4,4 M€) au moment de l’acquisition de GenDx et vendu depuis – non récurrent.

5 Ajusté (i) de la valeur du stock alloué au PPA, (ii) des amortissements des actifs incorporels issus du PPA et (iii) des amortissements liés aux écarts d’acquisition

