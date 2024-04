CATANA GROUP : En ligne avec le plan de marche CA S1 2023/2024 : + 10 % Large potentiel de développement embarqué

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 10 avril 2024 - 18H

En ligne avec le plan de marche

CA S1 2023/2024 : + 10 %

Large potentiel de développement embarqué

En milliers d’euros CA S1 2023/2024 CA S1 2022/2023 Variation en % BATEAUX 102 307 91 821 SERVICES 2 241 3 085 TOTAL 104 548 94 906 + 10 %

CATANA GROUP (Euronext Paris : CATG), un des leaders de la construction de catamarans de plaisance, affiche à mi-exercice une croissance de 10%, en ligne avec les anticipations, et ce dans un contexte de marché plus attentiste après plusieurs années d’euphorie. Dans le même temps, le Groupe poursuit son plan de conquête dans les compartiments à forts potentiels du marché des multicoques.

L’attrait constant de la gamme de catamarans BALI, grâce à son concept innovant et unique, permet au Groupe de générer un chiffre d’affaires de 104 M€ au cours de ce premier semestre, en croissance de 10% par rapport au premier semestre 2022/2023.

Cette croissance, conforme aux attentes, est d’autant plus notable qu’elle est réalisée dans un marché plus complexe qu’au cours des dernières années, avec des situations contrastées.

En effet, alors que les bateaux de grandes tailles (> 1 M€) sont actuellement très largement plébiscités, les unités de petites tailles semblent davantage souffrir. Ce contexte de marché, n’est pour autant pas illogique au regard du « dopage » de la croissance qui est intervenu après la période COVID. La situation s’apparente ainsi à une régulation du marché.

La hausse significative du prix des bateaux, compte tenu de l’hyperinflation enregistrée en 2022 et 2023, et l’évolution des taux d’intérêts ont été aussi des éléments défavorables au processus de décision des clients. La tendance actuelle sur l’évolution des taux d’intérêts est donc de ce point de vue un premier indicateur plus favorable.

Dans cet environnement stabilisé, le marché des multicoques dispose d’atouts solides. A l’échelle du Groupe, le nombre de prospects demeure important dans le réseau commercial, qui par ailleurs n’est pas pénalisé par des stocks de bateaux conséquents.

CATANA GROUP, fidèle à sa ligne directrice, dispose d’une flexibilité importante sur ses capacités de production et peut donc piloter sereinement cette période où le délai de réflexion des clients s’allonge.

Large potentiel de développement embarqué

Alors que le modèle d’affaires CATANA GROUP a pu démontrer ses qualités au cours des exercices passés (marqués par l’inflation, les pénuries, et la hausse des taux) et générer des performances exceptionnelles, il s’attache désormais à mettre en place les futurs relais de croissance dont les fondations sont en train d’être posées.

Désireux d’étendre son empreinte sur ce marché des multicoques à fort potentiel, et fort des moyens que sa rentabilité lui a octroyés, CATANA GROUP a significativement renforcé son plan d’investissements pour compléter ou élargir son périmètre d’attractivité :

Ainsi, dès la rentrée prochaine, le nouveau BALI 5.8 viendra compléter l’offre BALI « par le haut ». À peine annoncé mais pas encore montré, cette unité dispose déjà d’un carnet de commandes prometteur, confirmant la bonne santé du segment des grandes tailles . Le Groupe se concentrera dans les années à venir pour renforcer sa présence sur ce segment « grandes unités »





viendra compléter l’offre BALI « par le haut ». À peine annoncé mais pas encore montré, cette unité dispose déjà d’un carnet de commandes prometteur, confirmant la bonne santé du . Le Groupe se concentrera dans les années à venir pour renforcer sa présence sur ce segment « grandes unités » Au-delà du développement de nouvelles tailles, le Groupe poursuivra une recette qui lui a réussi en assurant un renouvellement régulier de ses modèles tout en en renforçant le potentiel innovant .





. Confirmé lors de sa tournée européenne de présentation commerciale, le premier modèle hors-bord de la nouvelle marque YOT, le YOT 36, permet au Groupe de valider sa stratégie de développement dans le segment motonautique , avant d’attaquer le marché américain à l’automne prochain . De plus, le potentiel de la marque sera également renforcé dans les prochaines semaines avec la sortie du second modèle, plus grand, le YOT 41, qui sera présenté au « Cannes International Boat Show » en septembre.





, avant d’attaquer le . De plus, le potentiel de la marque sera également renforcé dans les prochaines semaines avec la sortie du second modèle, plus grand, le YOT 41, qui sera présenté au « Cannes International Boat Show » en septembre. Totalement en ligne avec le planning initial, ce nouveau pôle motonautique pourra compter dès l’automne prochain sur sa nouvelle usine, dont la conception a pu totalement intégrer les enjeux industriels et environnementaux du Groupe.





A l’issue de cette première période, CATANA GOUP confirme sa dynamique et son agilité dans un marché en cours de régulation. Plus encore, le Groupe s’ouvre des perspectives nettes d’une nouvelle phase de croissance très prometteuse, issues d’un plan d’investissement ambitieux visant à élargir significativement les potentiels commerciaux du Groupe.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe