WSP annonce les détails concernant le dévoilement de ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 et son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société") dévoilera ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 le 8 mai 2024 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu le 9 mai 2024 à 8 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats. WSP tiendra également son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 9 mai 2024 à 11 heures, heure de l'Est.



RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE DE L’EXERCE FINANCIER 2024

La Société dévoilera ses résultats du premier trimestre de l’exercice financier 2024 le 8 mai 2024 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu le 9 mai 2024 à 8 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion.

Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien.

Une présentation des résultats du premier trimestre de l’exercice financier 2024 sera accessible le 8 mai 2024 après la fermeture des marchés. Une rediffusion de la webdiffusion sera aussi disponible sous la section « Investisseurs » du site web de WSP au www.wsp.com.

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

La Société tiendra une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se déroulera en mode hybride le 9 mai 2024 à 11 heures, heure de l'Est.

L’assemblée EN PERSONNE se tiendra à Lumi Expérience - 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610, Montréal (Québec) H3B 4W8

L'assemblée VIRTUELLE se tiendra par webdiffusion en direct au https://web.lumiagm.com/443368064 et mot de passe : WSP2024 (sensible à la casse)

La circulaire de sollicitation de procurations et l'avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, datés du 25 mars 2024, préparés relativement à l'assemblée ainsi que le rapport annuel 2023 sont disponibles sur le site Internet de WSP à l’adresse www.wsp.com, section Investisseurs, sous le répertoire Rapports et dépôts réglementaires, et ont tous été déposés sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 66 500 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a déclaré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél : 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com