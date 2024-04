Spryker ernennt neuen globalen Chief Revenue Officer

BERLIN und NEW YORK, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, gab heute die Erweiterung des Führungsteams von Spryker um Dustin Deno als Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Dank seiner umfassenden Erfahrung im Bereich des digitalen Handels, seines US-amerikanischen Netzwerks und seines Schwerpunkts auf künstlicher Intelligenz (KI) wird Spryker die wertorientierte Verkaufsabwicklung auf eine neue Stufe heben können.



„Ich bin stolz auf meinen Wechsel zu Spryker und freue mich auf den weiteren Ausbau des globalen Ökosystems von Spryker und den auf Partner ausgerichteten Ansatz bei der Markteinführung. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Lösungs- und Technologiepartnern wie Amazon Web Services (AWS) stärkt unsere Position, Unternehmen den Vorteil zu bieten, den sie für ihre Agilität und ihren Vorsprung benötigen“, erklärt Dustin Deno, CRO bei Spryker. „In den nächsten fünf Jahren wird sich der Absatz stärker verändern als in den letzten zehn Jahren. Neue Funktionen wie KI bieten Vertriebsmitarbeitern die einmalige Gelegenheit, relevanter als je zuvor zu sein, indem sie in großem Maßstab Kundenprobleme schneller lösen und einen echten Geschäftswert schaffen können. Unser Erfolg wird davon abhängen, wie gut wir experimentieren und uns anpassen können.“

Dustin Deno verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Unternehmen und war zuvor bei Salesforce, Showpad und Affinity.co tätig. Außerdem berät er eine Reihe von Unternehmen, die ähnliche Schwerpunkte wie Spryker setzen, darunter Sales Assembly, Amper Technologies Inc. und Copilot. Dabei bringt er Wissen und Perspektiven aus den Bereichen Vertrieb, Fertigung und KI mit ein. Dustin Deno wird sich auf die Operationalisierung des Vertriebsprozesses konzentrieren, damit dieser weiter skaliert werden kann, ein durch das Ökosystem geleitetes Wachstum ermöglichen, das Unternehmen auf einen auf Wertrealisierung basierenden Ansatz umstellen und den direkten Umsatz in Nordamerika und anderen Kernregionen steigern.

„Wir freuen uns sehr über die Verstärkung des Führungsteams von Spryker durch Dustin. Seine innovative Denkweise, sein aktives Gespür für neue Wege der Geschäftsentwicklung und die Nutzung unseres globalen Partner-Ökosystems werden unseren Vertrieb auf die nächste Stufe heben, den Wert für unsere Kunden steigern und unsere Präsenz in Nordamerika erweitern“, so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. „Im Rahmen unserer globalen Expansion werden Unternehmen auch weiterhin mit der Volatilität aller Märkte konfrontiert sein. Unser Ziel ist daher die Bereitstellung von Technologie und Unterstützung des Ökosystems, damit unsere Kunden ihre Geschäftsziele effizient erreichen können.“

Damit setzt das Führungsteam von Spryker auf eine Reihe von Neuzugängen zur Unterstützung seiner Expansion in Nordamerika. Spryker ernannte vor kurzem Anton van Deth zum Chief Marketing Officer. Er konzentriert sich auf den Wandel des Marketings von einer Kommunikationsfunktion zu einer Umsatz- und Entscheidungsplattform. Die Produktvision und -umsetzung bei Spryker steht unter der Leitung von Elena Leonova als SVP of Product. Ihr Team gab kürzlich Produktaktualisierungen bekannt , die zu den jüngsten Bemühungen von Spryker um Geschäftseffizienz und anspruchsvolle digitale Innovationen für globale Unternehmenskunden gehören. Charla Session-Reed ist Vice President of Global Partner Marketing und setzt eine auf Partner ausgerichtete Go-to-Market-Marketingstrategie zur Entwicklung eines noch stärkeren und wirkungsvolleren kundenzentrierten und integrierten Ökosystems um. Angela Morel Troccoli , neue VP Global Product Marketing von Spryker, ist ebenfalls in den USA tätig und konzentriert sich auf den Aufbau der unangefochtenen Marktführerschaft von Spryker in dieser Kategorie und die gleichzeitige Beschleunigung der Pipeline.

Die globale Präsenz von Spryker wächst weiterhin schnell. Mit den jüngsten Kundengewinnen und einem schnell wachsenden Partner-Ökosystem kann Spryker seine Kunden weltweit bei der schnelleren Einführung von Projekten, der Differenzierung von Wettbewerbern und der effizienten Erreichung ihrer Geschäftsziele unterstützen. Zu den jüngsten Neuzugängen im Partner-Ökosystem von Spryker in den USA gehören Stripe , Bloomreach und Vertex . Aus Sicht der Kunden in den USA wird Spryker mit SDVerse zusammenarbeiten, einer von General Motors, dem globalen Automobilzulieferer Magna und dem führenden Technologie- und Beratungsunternehmen Wipro Limited gegründeten B2B-Vertriebsplattform für den Kauf und Verkauf von Automobilsoftware. Zwei der globalen Fertigungskunden von Spryker, PFERD und Meusburger , haben kürzlich ebenfalls globale Handelsplattformen zur Umsatzsteigerung, Verbesserung der Kundenerfahrung und Reduzierung manueller Prozesse eingeführt.