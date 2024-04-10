AIM ImmunoTech 宣布 Ampligen 与 Pembrolizumab 联合用药治疗复发性卵巢癌的研究取得积极顶线、方案计划中期报告数据

佛罗里达州奥卡拉, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM)（以下简称“AIM”）今日宣布了顶线中期数据，表明 Ampligen (rintatolimod) 和 Keytruda (pembrolizumab) 的联合用药在治疗复发性卵巢癌方面可能具有强大的协同作用。研究者由此得出结论，认为与单独使用 pembrolizumab 相比，该联合疗法对于治疗该疾病可能有效得多。



有关“全身免疫检查点阻断和腹腔免疫化疗法治疗复发性卵巢癌”研究的更多细节请访问 ClinicalTrials.gov: NCT03734692 。此外，在其他临床试验中也发现了支持这种协同增强作用的免疫学特征，包括胰腺癌 ( 1 , 2 ) 转移性三阴性乳腺癌 和 结直肠癌肝转移 。

Ampligen 是一种双链 RNA 候选产品，通过存在于多种免疫细胞、上皮细胞和大多数实体瘤上的 TLR-3 受体发挥作用。在正在进行的、由研究者发起的 2 期单臂疗效/安全性试验中，匹兹堡大学医疗中心的研究人员发现，在铂敏感复发性卵巢癌受试者中联合使用 Ampligen、pembrolizumab 和顺铂时，客观缓解率 (“ORR”) 为 45%。ORR 包括对治疗的完全缓解 (“CR”) 和部分缓解 (“PR”)。当包括疾病稳定 (“SD”) 的患者时，总临床获益率 (“CBR”) 为 55%。研究人员还报告中位无进展生存期 (“PFS”) 为 7.8 个月。

匹兹堡大学医疗中心玛吉妇女医院 (Magee-Womens Hospital) 妇产科和生殖科学系主任兼妇科肿瘤研究联合主任 Robert Edwards 医学博士表示：“与标志性 2 期 Keynote-100 研究的数据相比，这些结果非常有利，该研究单独使用 pembrolizumab 治疗铂类耐药和铂类敏感受试者的复发性卵巢癌。Keynote-100 报告称，这些受试者的 ORR 约为 8%，这意味着新的数据分析表明，与 Keynote-100 的研究结果相比，pembrolizumab 与 Ampligen 的联合治疗将 ORR 提高了 500% 以上。此外，Keynote-100 的中位 PFS 为 2.1 个月，明显低于正在进行的 Ampligen 研究中的结果。此外，新的卵巢癌数据分析显示抗肿瘤免疫力急剧增加，特别是生物标志物 CXCL9、CXCL10、CXCL11，这与研究人员在其他实体瘤（包括三阴性乳腺癌、胰腺癌和结直肠癌）的临床研究中发现的 Ampligen 的免疫激活作用一致。我们期待今年夏天在同行评审的临床期刊上发表关于这些数据更详细的分析。”

AIM 首席执行官 Thomas K. Equels 表示：“这些中期数据明确表明，Ampligen 与 pembrolizumab 联合治疗复发性卵巢癌时，可能会对疗效有巨大的积极影响。其他研究表明，其他实体瘤类型也有类似的效果。因此，我们认为 Ampligen 联合疗法具有治疗多种癌症的潜力。我们期待对许多此类肿瘤正在进行和计划进行的更多临床研究，以进一步证实这些效果。”

关于 AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. 是一家免疫制药公司，专注于研究与开发各类癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括 2019 冠状病毒病 [COVID-19]）的疗法。该公司的主打产品是一种名为 Ampligen® (rintatolimod) 的首创性研究药物，该药物是一种双链 RNA 和高选择性 TLR3 激动剂免疫调节剂，在临床试验中显示出对全球重大癌症、病毒性疾病和免疫系统紊乱具有广谱活性。

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