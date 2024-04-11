万利集团将发布2023年全年财务业绩并举办投资者网络研讨会

香港, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（美国纳斯达克交易所代码：BANL），亚太地区领先的船舶燃油供应公司，今天公布将于2024年4月18日（星期四）提交截至 2023年12月31日的全年财务报告。



万利集团将于北美东部标准时间2024年4月23日（星期二）上午9时举行投资者网络研讨会。在网络研讨会上，万利集团主席兼行政总裁谢威廉先生和首席财务总监赵承忠先生将讨论集团的商业策略和最新发展情况。

网络研讨会现已接受登记。我们诚邀分析师和投资者通过以下连结进行登记：https://edge.media-server.com/mmc/p/uy27zdjf

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克: BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。目前，集团船舶燃油供应服务主要遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、越南、马来西亚、新加坡、泰国、土耳其和比利时，共覆盖超过55个港口。集团积极推动替代燃料，並已取得ISCC EU 和 ISCC Plus 认证。

CBL国际有限公司（CBL International Limited）

（注册于开曼群岛的有限责任公司）

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电邮：investors@banle-intl.com