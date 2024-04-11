萬利集團將發佈2023年全年財務業績並舉辦投資者網路研討會

香港, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（美國納斯達克交易所代碼：BANL），亞太地區領先的船舶燃油供應公司，今天公佈將於2024年4月18日（星期四）提交截至 2023年12月31日的全年財務報告。



萬利集團將於北美東部標準時間2024年4月23日（星期二）上午9時舉行投資者網路研討會。在網路研討會上，萬利集團主席兼行政總裁謝威廉先生和首席財務總監趙承忠先生將討論集團的商業策略和最新發展情況。

網路研討會現已接受登記。我們誠邀分析師和投資者通過以下連結進行登記：https://edge.media-server.com/mmc/p/uy27zdjf

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克: BANL）在納斯達克股票市場上市。集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。目前，集團船舶燃油供應服務主要遍佈日本、韓國、中國、香港、臺灣、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其和比利時，共覆蓋超過55個港口。集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU 和 ISCC Plus 認證。

CBL國際有限公司（CBL International Limited）

（註冊於開曼群島的有限責任公司）

如需更多資訊，請聯絡：

CBL國際有限公司（CBL International Limited）

電郵：investors@banle-intl.com