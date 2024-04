Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 april 2024 – 7u CET

Recordomzet van €209 miljoen in eerste kwartaal en 15% omzetgroei

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend 31 maart 2024.

Kernpunten

Omzetgroei versnelde naar 15,3% gerapporteerde groei (14,9% tegen CER) resulterend in omzet van €209,2 miljoen, gedreven door alle regio’s

Organische omzetgroei van 12,3% tegen CER reflecteert de aanhoudend sterke prestaties in Noord-Amerika en de robuustheid van EMEA

Wereldwijde operational excellence initiatieven op schema en leveren efficiëntie

Integratie van LSP en Parma Produkt vorderen als gepland; blijven vasthouden aan gedisciplineerde acquisitiestrategie

FY 2024 verwachting van high single-digit organische omzetgroei en doorzettende verbetering van winstgevendheid herbevestigd





Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op:

“Ik ben blij dat ik verslag kan doen van weer een uitstekend kwartaal voor Fagron waarbij onze teams sterke resultaten hebben neergezet. De marktdynamiek in onze regio’s is uitdagend, maar het bedrijfsmodel van Fagron toont zijn veerkracht, wat onze unieke wereldwijde positionering en leiderschap bekrachtigt.

Onze organische groei wordt gedreven door onze gerichte commerciële strategie, operationele efficiëntie en de succesvolle implementatie van onze wereldwijde excellence initiatieven. Vooral Noord-Amerika liet recordgroei zien met sterke onderliggende vraag bij zowel FSS als Anazao. In EMEA hebben we sterke prestaties neergezet ondanks de wijziging van het vergoedingenbeleid in Polen aangezien andere markten daarvoor compenseerden, wat de kracht van onze diversificatiestrategie markeert. In Latijns-Amerika vertraagde de groei dit kwartaal enigszins als gevolg van seizoensinvloeden, terwijl de concurrentie- en klantdynamiek ongewijzigd bleef.

We liggen op schema met de integratie van onze recente acquisities en blijven wereldwijd marktkansen verkennen om onze positie verder te versterken.

Alles overziend, zijn we vol vertrouwen over onze verwachtingen en herhalen we onze guidance voor 2024 en de middellange termijn, terwijl we groeimogelijkheden blijven benutten die onze strategische ambities ondersteunen.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Bijlage