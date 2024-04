SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SIGNE UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE GROUPE BPCE EN VUE DE LA CESSION DES ACTIVITÉS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE

Communiqué de presse

Paris, le 11 avril 2024 à 7h15

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 10 avril 2024, a approuvé la signature d’un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) avec le Groupe BPCE en vue de la cession des activités de financement d’équipements professionnels opérées par Société Générale Equipment Finance (SGEF)*.

Le Groupe BPCE reprendrait l’essentiel des activités de Société Générale Equipment Finance* qui proposent des solutions de financement et de crédit-bail sur-mesure pour les distributeurs, négociants, fabricants ou entreprises. SGEF déploie son expertise à l’international dans les secteurs du transport, de l'équipement industriel, des technologies, du secteur médical et des énergies renouvelables. Les encours de crédit des activités concernées par le protocole d’accord s’élèvent à près de 15 milliards d’euros à fin décembre 2023, soit environ 8 milliards d’euros d’encours pondérés par les risques (RWA).

Ce projet de cession marquerait une étape importante dans l’exécution de la feuille de route stratégique de Société Générale, présentée en septembre 2023, visant à façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant, tout en renforçant le capital du Groupe. Cette transaction, qui se ferait au prix de 1,1 milliard d’euros, aurait un impact positif estimé à environ 25 points de base sur le ratio CET1 du Groupe à la date de finalisation attendue au premier trimestre 2025.

Slawomir Krupa, Directeur général du groupe Société Générale commente : « Lors de la présentation de la stratégie du Groupe en septembre 2023, nous avons affirmé l’ambition pour Société Générale d’être une banque européenne de premier plan, robuste et durable. Nous avons annoncé que le Groupe prendrait des décisions stratégiques pour simplifier son portefeuille d’activités et façonner un business model plus intégré, compétitif et synergétique. La signature du protocole d’accord avec le Groupe BPCE en vue de la cession des activités de SGEF illustre l’exécution de notre feuille de route stratégique créatrice de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Pour Odile de Saivre, Directrice générale de Société Générale Equipment Finance : « Au sein de Société Générale, SGEF a développé ses activités à l’international pour atteindre une couverture géographique unique. Les collaborateurs de SGEF sont des experts reconnus qui construisent avec nos clients et partenaires des solutions de financement d’équipement innovantes. Avec le projet du Groupe BPCE, je me réjouis d’ouvrir un nouveau chapitre résolument orienté vers la croissance grâce à une forte complémentarité entre nos activités. »

Ce projet sera soumis aux procédures sociales applicables, aux conditions suspensives usuelles, et à l’approbation des autorités financières et réglementaires compétentes. Société Générale reste pleinement engagée aux côtés de ses collaborateurs, clients et partenaires pendant cette période de transition.

*Seules les activités en République tchèque et en Slovaquie resteraient intégrées à Société Générale.

