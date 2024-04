BPCE : le Groupe BPCE devient le leader du leasing de biens d’équipements en Europe

Avec le projet d’acquisition de Société Générale Equipment Finance, le Groupe BPCE devient le leader du leasing de biens d’équipements en Europe



Paris, le 11 avril 2024

A l’occasion de l’élaboration de son nouveau projet stratégique qui sera annoncé en juin prochain, le Groupe BPCE s’est fixé comme objectif d’accélérer le développement en Europe de ses métiers de financements spécialisés, particulièrement le crédit-bail.

Dans ce cadre, le groupe annonce la signature d’un protocole d’accord avec Société Générale en vue d’acquérir les activités de Société Générale Equipment Finance (SGEF)*.



SGEF constitue aujourd’hui l’un des leaders européens du financement locatif d’équipements industriels, avec une gamme variée de solutions de financement d'équipements et de services associés. Sa présence internationale dans 25 pays repose sur un réseau solide de partenariats avec des vendors et des réseaux bancaires. SGEF, qui s’appuie sur 1600 collaborateurs, réalise une production annuelle de l’ordre de 6 Mds€ pour un encours de 15 Mds€.

Déjà deuxième acteur du leasing mobilier en France grâce à BPCE Lease, le Groupe BPCE deviendrait le leader européen des solutions de financement de biens d’équipements (en encours, hors automobile) à destination des fabricants, négociants, distributeurs et entreprises. Les expertises sectorielles de SGEF dans le transport, l’industrie, les technologies, le secteur médical et les énergies renouvelables présentent une forte complémentarité avec les activités de leasing du Groupe BPCE exercées en France ainsi qu’en Italie et en Espagne.

Le leasing d’équipement permet d’accompagner le cycle d’exploitation des entreprises par le financement d’actifs réels ; la nature de cette activité s’inscrit pleinement dans les priorités d’un groupe coopératif tel que le Groupe BPCE, dédié au service de ses clients. Ce métier, qui présente un profil de risque mesuré, est porté par un marché en croissance annuelle moyenne estimée à 6% en Europe.

Le Groupe BPCE entend mobiliser ses moyens et ressources pour accompagner la croissance des activités de SGEF avec une ambition forte dans l’ensemble de ses géographies, y compris sur le marché français où la puissance des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne permettra de soutenir son développement. Les expertises sectorielles de SGEF bénéficieront ainsi aux clients des réseaux du groupe.

Ce projet permettra de concrétiser les ambitions de croissance du Groupe BPCE à l’international, de diversifier ses revenus et de renforcer sa capacité à créer de la valeur. L’acquisition des activités concernées par le projet se fera à un prix de 1,1 Md€** et représentera un impact limité d’environ -40bps sur le ratio CET1. Le ratio CET1 du Groupe BPCE est pour rappel de 15,6% à fin décembre 2023.

Ce projet est soumis aux procédures sociales applicables et à l’obtention de l’accord des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes. La réalisation de l'opération envisagée est prévue pour le premier trimestre 2025.

* Hors activités de SGEF en République tchèque et en Slovaquie

** Sur la base d’un montant de capitaux propres de 0,96 Md€ à la date de réalisation de l’acquisition

Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : « En amont de son prochain projet stratégique, le Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France, déjà présent dans le crédit-bail d’équipement avec sa filiale BPCE Lease dirigée par Didier Trupin, affirme avec ce projet d’acquisition ses ambitions de développement en Europe, intensifie la diversification de ses revenus et acquiert une nouvelle dimension. Le choix d’investir dans ce métier en croissance, au service du financement de l’économie réelle, du renforcement des offres du groupe dans la transition énergétique et de l’économie de l’usage est en ligne avec notre nature coopérative. Nous portons un projet de croissance ambitieux pour SGEF, ses clients, ses partenaires vendors et bancaires, que nous saurons mettre en œuvre grâce au talent reconnu de son équipe dirigeante – notamment sa directrice générale Odile de Saivre - et de ses collaborateurs, au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes du Groupe BPCE, notamment les clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. »

Pour Odile de Saivre, directrice générale de Société Générale Equipment Finance : « Au sein de Société Générale, SGEF a développé ses activités à l’international pour atteindre une couverture géographique unique. Les collaborateurs de SGEF sont des experts reconnus qui construisent avec nos clients et partenaires des solutions de financement d’équipement innovantes. Avec le projet du Groupe BPCE, je me réjouis d’ouvrir un nouveau chapitre résolument orienté vers la croissance grâce à une forte complémentarité entre nos activités. »

