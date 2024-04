COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Esso S.A.F.

Immeuble Spring

20 rue Paul Héroult

92000 Nanterre

France Contacts

Catherine Brun 06 89 38 58 27

Catherine.brun@exxonmobil.com

Karine Allouis 06 11 59 23 26

Anne France Malrieu 06 89 87 61 18

Nanterre, le 11 avril 2024

Esso S.A.F. annonce un projet de vente de ses activités raffinage et logistique du sud de la France à la société Rhône Energies

Ce projet de vente comprend notamment la vente de la raffinerie Esso de Fos–sur-Mer ainsi que celle des dépôts Esso de Toulouse et Villette de Vienne.

Esso affirme sa volonté de continuer à servir le marché des carburants dans le sud de la France. La transaction proposée n’aura pas d’impact sur les autres activités de la société en France.

Cette transaction, soumise aux approbations d’usage, devrait être finalisée d’ici fin 2024.





Esso S.A.F. (Esso) annonce avoir débuté ce jour un processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel pour la vente de ses activités de raffinage et de logistique dans le sud de la France à la société Rhône Energies, un consortium composé de Entara LLC et Trafigura Pte Ltd. Ce projet de vente comprend notamment la vente de la raffinerie Esso de Fos–sur-Mer, des dépôts de Toulouse (Fondeyre) et Villette de Vienne.

Dans le cadre de ce projet, 310 salariés de la société Esso Raffinage et de la société Esso S.A.F. travaillant sur les sites concernés seraient transférés dans la nouvelle entité Rhône Energies conformément à la réglementation en vigueur.

Charles Amyot, Président Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré « Ce projet de cession témoigne du savoir-faire et des compétences des équipes qui opèrent la raffinerie de Fos et les dépôts associés. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie à long terme d'Esso en France visant à maintenir la compétitivité de ses opérations, tout en garantissant la continuité de l’approvisionnement de ses clients dans le sud de la France. Nous sommes convaincus que sous la direction de Rhône Energies et grâce à son soutien, les équipes continueront à travailler sans relâche à l’approvisionnement en produits énergétiques nécessaires sur le marché tout en poursuivant l’engagement du site dans la transition énergétique. »

Esso est confiant d’avoir trouvé en Rhône Energies un repreneur expérimenté avec un projet solide pour l’avenir des activités concernées. Le groupe Esso continuera à approvisionner ses clients dans le sud de la France et à servir le reste du marché Français, en particulier depuis sa raffinerie de Gravenchon, en produits énergétiques : carburants et combustibles et en produits de spécialités : lubrifiants, huiles de base et bitumes. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

L’offre d’achat de Rhône Energies prévoit l’acquisition des actifs et des inventaires sur site(s). La mise en œuvre du projet de cession reste soumise à des conditions suspensives ainsi qu’aux formalités et autorisations d’usage pour ce type de transaction.

Ce projet de cession est totalement distinct de l’annonce faite ce jour par la société ExxonMobil Chemical France concernant la fermeture envisagée du vapocraqueur de son usine de Gravenchon à Port-Jérôme-sur-Seine.

Pour en savoir plus sur le projet de l’acquéreur Rhône Energies vous pouvez consulter le communiqué de presse depuis le lien ci-dessous

A propos de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer :

La raffinerie Esso de Fos-Sur-Mer a été mise en service en 1965 et a connu plusieurs reconfigurations au cours de son histoire. Avec une capacité de traitement du pétrole brut de 7 millions de tonnes par an, elle se caractérise par la simplicité de ses procédés de raffinage, son efficacité énergétique et la flexibilité des alimentations qu’elle est capable de traiter.

Pièce jointe