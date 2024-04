English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Spanish Thai Vietnamese

FCバルセロナとEBC Financial Groupが 3年半の公式FXパートナーシップを締結

ロンドンに本拠地を置くEBC Financial GroupはFCバルセロナの公式FXパートナーとなることを通じて、金融業界におけるリーディング・カンパニーとなるべく成長を続けます。