EBC金融集团与巴塞罗那足球俱乐部宣布成为官方合作伙伴 为期三年半

巴塞罗那, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC金融集团和巴塞罗那足球俱乐部宣布达成合作,即日起,EBC成为巴塞罗那足球俱乐部金融领域独家合作伙伴,为期三年半,合作范围为外汇、交易、经纪(包括差价合约)和咨询服务。通过此次合作,EBC进一步强化在金融领域的领导地位。







EBC始终秉承着诚信与尊重的原则,珍视每一位交易爱好者的热爱与期待,这确保EBC与巴塞罗那足球俱乐部合作无间。尊重、努力、雄心、团队合作和谦逊是巴萨五大价值观,其始终倡导努力与雄心的文化,与EBC高度吻合。此次合作是EBC与国际行业巨头并肩的又一里程碑。在全球的见证下,EBC将立足于全球市场,与世界各地的球迷及投资者建立更深层次的连接,培养为热爱全力以赴的榜样。

对巴塞罗那足球俱乐部来说,这同样是一次无与伦比的机会,拉近其与多个地区的合作伙伴、萨迷和支持者之间的距离。此次合作是巴萨展拓全球战略的一部分,通过在不同领域寻找志同道合的合作伙伴,实现增长并持续引领行业发展。

EBC是全球领先的综合性金融集团,在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡等主要金融中心设有分公司,为全球零售、专业和机构投资者提供量身定制的金融服务、交易服务及投资解决方案。自成立以来, EBC秉持着认真对待每一位交易爱好者的初心,屡次斩获国际荣誉,在提供全球顶级监管、全方位的保障体系之余,始终保持对英国骑士精神的传承,深耕金融生态建设。

EBC集团坚持的信念,在巴塞罗那足球俱乐部对体育精神的传承中获得更多鼓舞。 巴塞罗那足球俱乐部在建队100多年的历史中薪火相传,深刻影响着全球各地怀揣运动梦的人 ,让足球爱好成为竞逐体力运动与战术智慧的专业运动 。同时,西甲联赛27次冠军,欧冠联赛5次冠军等多项国际荣誉,及对世界育赛事带来的颠覆性变革,见证巴萨体育精神的传承与荣耀。

通过此次合作,EBC将巴塞罗那足球俱乐部引以为傲的传承文化融合创新到品牌基因中,持续弘扬百年传承的价值观,鼓舞更多的人,从而推动全球经济发展。





EBC金融集团(UK)CEO David Barrett表示:

“能与巴塞罗那足球俱乐部这样强大的品牌建立合作,突显我们始终将自己推向更高成就的雄心。EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管:EBC在英国受FCA监管,在澳大利亚由ASIC监管,而在开曼群岛受CIMA监管,与巴塞罗那足球俱乐部的合作,见证我们持续与最优秀的人及企业合作的努力。”

EBC金融集团亚太区运营总监Samuel Hertz表明:

“很荣幸,依靠精益求精的理念及信念感,EBC用4年与世界顶尖俱乐部巴塞罗那足球俱乐部站在一起。我们深入研究了巴塞罗那足球俱乐部悠久的历史,从鼓励传承的师友文化中学习。其富有经验的球员以师徒制鼓舞、指导年轻一代,形成薪火相传的文化,鼓励着我们。我们会将巴萨团队合作、尊重和抱负精神融入EBC的DNA中。此次合作不仅是通往成功的共同旅程, 同时体现弘扬积极价值观、培养人才,并为社会做贡献的文化。”

巴塞罗那足球俱乐部市场副总裁Juli Guiu表示:

“本次合作与巴塞罗那足球俱乐部近年来展拓全球的计划吻合。我相信,与EBC的合作,将帮助巴塞罗那足球俱乐部在金融领域开拓更多机会。我们对在亚太区、南美等地区与合作伙伴、支持者和萨迷建立更多连接而兴奋。”

关于EBC金融集团

EBC Financial Group成立于英国伦敦,是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球,以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系,致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管,监管号:927552;EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管,监管号:500991;EBC Financial Group(Cayman)Limited 由开曼金融管理局(CIMA)授权和监管,持有CIMA全监管牌照,监管号:2038223 。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验,亲历多个经济周期,时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养,促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我,以诚信与尊重为服务宗旨,为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信,每个认真交易的人,都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/

关于巴塞罗那足球俱乐部

巴塞罗那足球俱乐部(简称“巴萨”)成立于 1899 年,目前拥有 144000 多名会员, 被认为是世界上最伟大的综合性运动俱乐部,拥有 125 年历史。巴塞罗那足球俱乐部除了扎根于自己的国家和城市,还拥有全球化的视野, 在三大洲的城市都设有其官方总部:巴塞罗那、香港和纽约。

巴萨力求通过卓越的体育运动改变世界, 同时还通过巴萨创新中心(Barça Innovation Hub)将这一理念传播到知识和创新领域。俱乐部还因其对社会事业的贡献而闻名,通过巴萨基金会(FC Barcelona Foundation)以及对男孩和女孩进行体育积极价值观教育的工作,来实现这一承诺。巴萨目前在社交媒体上拥有超过 4.86 亿粉丝, 正好反映了俱乐部近年来的积极发展。

www.fcbarcelona.com

