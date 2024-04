English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Spanish Thai Vietnamese

EBC金融集團與巴塞隆納足球俱樂部宣布成為官方合作夥伴 為期三年半

EBC 金融集團成立於倫敦,透過成為巴塞隆納足球俱樂部在亞洲、中南美洲、中東、非洲和大洋洲的官方合作夥伴,強化在金融領域的領導地位