Theratechnologies fera une présentation à la 2024 Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference

MONTRÉAL, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd’hui que son président et chef de la direction, Paul Lévesque, fera une présentation à la 2024 Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference, qui aura lieu les 16 et 17 avril à Toronto au Canada.



Détails de la présentation : Date/Heure : Mercredi 17 avril 2024, à 10h (HE) Salle : 104A Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Des membres de l'équipe de direction de Theratechnologies participeront également à des réunions tout au cours de la conférence. De plus amples informations sur la conférence, y compris les détails de l'inscription, sont disponibles ici.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr , sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov .



