Eviden multiplie par quatre la capacité du supercalculateur Santos Dumont pour répondre aux besoins croissants de la communauté universitaire

Le supercalculateur Santos Dumont permettra de soutenir des initiatives de pointe en matière de recherche, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier

Sao Paulo, Brésil et Paris, France – 11 avril 2024 – Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader de l'informatique avancée, annonce aujourd'hui avoir signé un nouveau contrat de 19,4 millions de dollars avec le Laboratoire National de Calcul Scientifique (National Laboratory of Scientific Computing ou LNCC) afin d'étendre la capacité de calcul de son supercalculateur « Santos Dumont ». Basée sur l'architecture BullSequana XH3000 d'Eviden, cette extension permettra à Eviden de multiplier la capacité par 4, confirmant ainsi la position du supercalculateur comme le plus puissant d'Amérique latine dédié à la recherche universitaire.

Le LNCC cherchait à moderniser Santos Dumont, non seulement pour répondre à la demande croissante de la communauté universitaire en matière de calcul, mais aussi pour l'accompagner dans ses initiatives de recherche de pointe, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Installé à Petrópolis, Rio de Janeiro, et avec une capacité étendue de 17 pétaflops additionnels, le supercalculateur fonctionnera désormais avec une capacité de traitement totale d'environ 18,85 quadrillions d'opérations par seconde, soit une augmentation d'environ 575 % par rapport à sa capacité initiale de 1,1 pétaflops en 2015.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat de longue date avec le LNCC et d'améliorer encore les capacités du supercalculateur Santos Dumont. Ce contrat témoigne de l'engagement d'Eviden à soutenir la recherche universitaire et les initiatives de pointe en la matière au Brésil. Grâce à notre architecture BullSequana XH3000, le LNCC aura accès à la puissance de calcul disponible la plus avancée qui soit, ce qui permettra de réaffirmer la position de Santos Dumont en tant que premier supercalculateur d'Amérique latine », a déclaré Luis Casuscelli, Directeur Big Data & Cybersécurité d'Eviden en Amérique du Sud, Groupe Atos.

Fábio Borges, directeur du Laboratoire national de calcul scientifique (LNCC) a déclaré : "Grâce à Petrobras, nous disposons des ressources nécessaires pour soutenir de manière significative des projets de recherche et de développement de pointe, qui font progresser la science et la technologie dans le monde entier. Grâce à Eviden, nous avons désormais accès à un superordinateur de pointe qui permet aux chercheurs brésiliens de mener des expériences et des simulations scientifiques à grande échelle, ce qui accroît nos capacités dans divers domaines d'étude et favorise les découvertes et les innovations révolutionnaires".

Au total, environ 434 projets ont été menés avec Santos Dumont dans des domaines stratégiques tels que l'exploration pétrolière et gazière, le charbon et les énergies renouvelables. Celui-ci a également été mobilisé sur d'autres activités, tels que le développement de médicaments et de vaccins contre la COVID-19, le développement de médicaments contre le VIH et la conduite d'études climatiques.

Eviden apportera 5 racks BullSequana XH3000 afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant efficacité énergétique et refroidissement avancé grâce à sa technologie brevetée Direct Liquid Cooling (DLC). L'objectif ? Fiabilité, durabilité et coût de fonctionnement réduit. La capacité de Santos Dumont sera renforcée par 60 CPU, 62 GPU (2 x Intel Sapphire Rapids et 4 x Nvidia Hopper HGX H100) et 36 GPU Grace Hopper avec stockage DDN. Eviden fournira par ailleurs sa suite logicielle, comprenant Smart Management Center, Smart Performance Management Suite, Smart Energy Management Suite et Smart Data Management Suite.

