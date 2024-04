Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ)

dels

anmält sig till bolaget senast den 7 maj 2024 under adress Auriant Mining AB (publ), Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, via telefon 08-624 26 80 eller via e-post till agm@auriant.se . I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).