En devenant l’unique actionnaire de Cofidis Group, Crédit Mutuel Alliance Fédérale confirme la place du crédit à la consommation dans son modèle d’affaires de bancassurance

Strasbourg, le 11 avril 2024

En devenant l’unique actionnaire de Cofidis Group1, Crédit Mutuel Alliance Fédérale confirme la place du crédit à la consommation dans son modèle d’affaires de bancassurance

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à travers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, a acquis le 11 avril 2024 une participation additionnelle de 20 % de Cofidis Group, dont elle est l’actionnaire de référence depuis 2009.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, neuvième banque de la zone euro, parachève ainsi sa montée au capital du spécialiste européen des services financiers à distance (crédit à la consommation, paiement fractionné, assurance), confortant ainsi son choix stratégique de diversification.

Depuis son entrée au capital de Cofidis Group en 2009, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a démontré sa capacité à intégrer de nouvelles lignes de métiers dans son modèle de bancassurance mutualiste, tant par ses moyens (avec Euro-Information) que par ses valeurs. Cofidis deviendra ainsi en juin prochain le premier établissement de crédit à la consommation en France à adopter le statut d’entreprise à mission, en cohérence avec sa maison-mère, premier groupe bancaire à s’être engagé dans cette démarche.

« L’intégration graduelle et harmonieuse de Cofidis constitue un bel exemple de croissance externe réussie pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tant en termes de capacité d’intégration d’une nouvelle structure, de diversification de ses activités dans le crédit à la consommation que de partage de valeurs en faveur d’un crédit responsable, partage qui sera conforté par l’adoption prochaine du statut d’entreprise à mission par Cofidis. » déclare Daniel Baal, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et président du conseil de surveillance de Cofidis Group.

« Avec le soutien de notre banque industrielle et technologique, Cofidis Group est à la pointe de l’innovation dans l’acquisition directe de clients dans ses métiers en France et en Europe. En conciliant fluidité de ses solutions et rigueur de ses décisions d’octroi, outre son canal de distribution en direct, il est un partenaire incontournable des plus grands acteurs du retail et du e-commerce en Europe. » ajoute Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

« Dans le cadre de son plan stratégique 2024-2027, Cofidis Group a l’objectif d’être le leader de la relation à distance sur tous ses marchés. Fort de l’appui de Crédit Mutuel Alliance Fédérale en tant que banque française la plus solide d’Europe, et son appui technologique via sa filiale Euro-Information, nous avons les moyens de nos ambitions. » souligne Gilles Sauret président du directoire de Cofidis Group.

Le crédit à la consommation responsable, l’un des piliers de diversification pour le groupe mutualiste

Depuis 2009, Cofidis a su réinventer son modèle en France tout en accélérant son développement à l’international. Une performance remarquable qui conforte le choix de Crédit Mutuel Alliance Fédérale de placer sa filiale comme une activité essentielle du plan stratégique 2024-2027 Ensemble Performant Solidaire.

Cofidis Group, l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation et des services financiers à distance en Europe, est au service de 10 millions de clients présents dans neuf pays européens. En permettant le financement des projets des ménages, de l’achat de biens d’équipement (électroménager, voiture, etc.) aux travaux d’économies d’énergie, le crédit consommation est un puissant levier de diversification et de conquête pour le groupe mutualiste.

Dans ce cadre, les clients de Cofidis Group disposent d’une expérience client optimisée avec le concours d’Euro-Information, filiale technologique du groupe et d’une protection financière de qualité pour leurs financements via les Assurances du Crédit Mutuel.

La décision de Crédit Mutuel Alliance Fédérale de devenir l’unique actionnaire1 de Cofidis Group s’inscrit également dans son choix de mettre sa performance opérationnelle au service de la révolution environnementale et solidaire. Une ambition partagée par sa filiale.

Pionnier du crédit consommation responsable et des services financiers à distance, Cofidis Group deviendra entreprise à mission en juin 2024. Il distribue, grâce au dividende sociétal, plusieurs offres solidaires : le crédit vélo à taux zéro pour faciliter les mobilités douces, le crédit à taux zéro proposé à ses clients en situation de handicap et leurs aidants ainsi qu’une solution de recouvrement solidaire.

1 À travers la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Alliance Fédérale devient actionnaire à hauteur de 99,99 % du capital de Cofidis Group avec cette opération.

À propos de Cofidis Group

A travers ses trois marques commerciales, Cofidis, Monabanq, Creatis et son GEIE SynerGIE, Cofidis Group crée, vend et gère une large gamme de services financiers pour les particuliers et les commerçants partenaires. Implanté dans 9 pays, Cofidis Group est depuis plus de 40 ans l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation en Europe (Prêts personnels et crédits à la consommation, solutions de paiement, services bancaires, assurance, rachat de créances et partenariats). Fort de son positionnement centré sur la symétrie des attentions, Cofidis Group a pour ambition de faire vivre à ses collaborateurs, à ses clients et à ses partenaires une expérience unique qui donne toute sa place à l’émotion. Acteur fortement engagé, Cofidis Group agit pour un avenir responsable : dans l’exercice de son métier, inclusif et collaboratif dans ses projets, résolument protecteur de la planète.

Plus d’informations sur cofidis-group.com

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France avec 77 000 collaborateurs au service de plus de 31 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via plus de 4 300 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 62,4 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,5 % au 31 décembre 2023.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier groupe bancaire français à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg et Homiris.

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr

